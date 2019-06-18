Водитель обвиняется посмертно: в Украине завершилось следствие по делу о ДТП с пятью погибшими белорусами

столкнулся со стоявшим на дороге тягачом International, буксировавшим полуприцеп-контейнеровоз В результате ДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, а еще 12 пассажиров (все граждане Беларуси) с телесными повреждениями различной степени тяжести были доставлены в ближайшую больницу. Напомним, ранним утром 20 июля 2018 года на 290 км автодороги Киев-Одесса (Кривоозерский район Николаевской области) микроавтобус Volkswagen под управлением владельца гомельской фирмы-перевозчика ТЧУП «ОксАльЯнс»International, буксировавшим полуприцеп-контейнеровоз В результате ДТП водитель и четверо пассажиров микроавтобуса погибли на месте, а еще 12 пассажиров (все граждане Беларуси) с телесными повреждениями различной степени тяжести были доставлены в ближайшую больницу.





По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц). Санкция статьи – от 5 до 10 лет лишения свободы.





По предварительной информации украинской полиции, водитель микроавтобуса не справился с управлением, что, собственно, и привело к трагедии на дороге. Также официально сообщалось о задержании 42-летнего водителя грузового автомобиля, принадлежавшего одесской компании «Авторух Сервис». Изначально украинского водителя подозревали в том, что он остановился на проезжей части и не принял всех предписываемых Правилами дорожного движения мер безопасности во время аварийной остановки. Мужчина некоторое время провел под домашним арестом.









По словам водителя тягача, ночью у него заглох двигатель, и он немедленно освободил крайнюю левую полосу и полностью остановился в крайней правой полосе. После полной остановки водитель предпринял все меры безопасности: включил световую аварийную сигнализацию, выставил два дорожных знака, обозначающие аварийную остановку, один из которых был выставлен на расстоянии около 5-10 метров от задней части контейнеровоза, а второй знак был выставлен на расстоянии около 50 метров от задней части контейнеровоза, при этом второй знак был выставлен таким образом, чтобы он не перекрывал видимость установленного первого дорожного знака. В таком состоянии тягач находился около трех часов, за это время мимо проехало много машин. А потом в контейнеровоз врезался Volkswagen. Столкновение произошло передней правой частью кузова микроавтобуса с задней левой частью контейнеровоза. Полиции украинский водитель пояснил, что Volkswagen не тормозил, а столкновение произошло под углом, то есть водитель микроавтобуса не пытался изменить траекторию движения. Мужчина предположил, что белорус мог уснуть за рулем.





Судя по всему, слова украинца были подтверждены результатами многочисленных экспертиз, а потому следствие пришло к выводу, что в ДТП виновен гомельчанин, торому посмертно предъявили обвинение.





Украинское законодательство допускает превращение уголовного дела в связи со смертью обвиняемого, кроме случая, когда судебное производство необходимо для реабилитации умершего.





Как стало известно «Белорусскому партизану», адвокат погибшего водителя не согласился с выводами следствия и обратился в суд именно с таким ходатайством о реабилитации своего подзащитного. Судя по всему, оно будет рассмотрено непосредственно в начале процесса.





Подготовительное судебное заседание назначено на 29 ноября. Следствие признало потерпевшими шестерых граждан Беларуси. Всем им направлены повестки с памятками об их правах и обязанностях.











