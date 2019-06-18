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Представители Вооруженных сил стран ОДКБ согласовали в Минске замысел учений "Поиск-2019"

19.06.2019 15:27 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Представители вооруженных сил стран Организации Договора о коллективной безопасности  (ОДКБ) обсудили в Минске вопросы организации учений "Поиск-2019", сообщили в пресс-службе министерства обороны.

"С 17 по 19 июня в Минске проведены вторые штабные переговоры по организации и проведению специального учения с силами и средствами разведки государств – членов ОДКБ "Поиск-2019", запланированного в рамках оперативно-стратегического учения "Боевое братство – 2019", - отметили в Минобороны.

По информации ведомства, стороны рассмотрели  и согласовали замысел учения, также была проведена рекогносцировка полигонов, на которых пройдет учение.

В штабных переговорах приняли участие представители от вооруженных сил Армении, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана и Объединенного штаба ОДКБ.

 
Теги: Минск
 
 
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Представители вооруженных сил стран Организации Договора о коллективной безопасности  (ОДКБ) обсудили в Минске вопросы организации учений "Поиск-2019", сообщили в...
 
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