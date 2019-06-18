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Представители Вооруженных сил стран ОДКБ согласовали в Минске замысел учений "Поиск-2019"
Источник материала: Интерфакс
Представители вооруженных сил стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудили в Минске вопросы организации учений "Поиск-2019", сообщили в пресс-службе министерства обороны.
"С 17 по 19 июня в Минске проведены вторые штабные переговоры по организации и проведению специального учения с силами и средствами разведки государств – членов ОДКБ "Поиск-2019", запланированного в рамках оперативно-стратегического учения "Боевое братство – 2019", - отметили в Минобороны.
По информации ведомства, стороны рассмотрели и согласовали замысел учения, также была проведена рекогносцировка полигонов, на которых пройдет учение.
В штабных переговорах приняли участие представители от вооруженных сил Армении, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана и Объединенного штаба ОДКБ.
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Представители вооруженных сил стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудили в Минске вопросы организации учений "Поиск-2019", сообщили в...
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