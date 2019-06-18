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Глава Минобороны Беларуси и президент Сербии обсудили военное сотрудничество
Источник материала: Интерфакс
Министр обороны Беларуси Андрей Равков и президент Сербии Александр Вучич обсудили военное сотрудничество, сообщили в пресс-службе белорусского оборонного ведомства.
"Стороны обсудили актуальные вопросы международной и региональной безопасности, а также состояние и перспективы двустороннего военного сотрудничества", - отметили в Минобороны.
По информации министерства, встреча состоялась в рамках рабочего визита делегации Вооруженных сил в Сербию.
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Министр обороны Беларуси Андрей Равков и президент Сербии Александр Вучич обсудили военное сотрудничество, сообщили в пресс-службе белорусского оборонного...
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