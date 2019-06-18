Глава Минобороны Беларуси и президент Сербии обсудили военное сотрудничество

Источник материала: Интерфакс

Министр обороны Беларуси Андрей Равков и президент Сербии Александр Вучич обсудили военное сотрудничество, сообщили в пресс-службе белорусского оборонного ведомства.

"Стороны обсудили актуальные вопросы международной и региональной безопасности, а также состояние и перспективы двустороннего военного сотрудничества", - отметили в Минобороны.

По информации министерства, встреча состоялась в рамках рабочего визита делегации Вооруженных сил в Сербию.