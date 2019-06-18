БЖД начала размещение номинированных в инвалюте облигаций для физлиц на $10 млн

Источник материала: Интерфакс

Белорусская железная дорога начала размещение номинированных в долларах США 3-летних облигаций в с общим объемом эмиссии $10 млн, сказано в сообщении компании.

Привлеченные средства будут направлены на инвестиции для реализации железнодорожных инфраструктурных проектов.

Фиксированная процентная ставка по облигациям составляет 4,7% годовых. Предусмотрена ежегодная оферта на досрочный выкуп начиная с 30 июня 2020 года.

Облигации БЖД распространяются через отделения Беларусбанка, а также в его системе "интернет-банкинг".

Белорусская железная дорога является государственным объединением, в состав которого входит 28 юрлиц и 8 филиалов.

В соответствии с постановлением Нацбанка Беларуси № 612, которое вступило в силу 1 марта 2019 года, все расчеты по номинированным в инвалюте облигациям корпоративных эмитентов (продажа, выплата процентного дохода, досрочный выкуп и погашение) осуществляются в белорусских рублях.