Топ-7 крупнейших западных работодателей в Беларуси

Источник материала: Ежедневник





Белорусские власти который год бьют тревогу из-за растущего числа трудовых мигрантов в западные страны. Выход есть.

Один из выходов из ситуации – создание на месте привлекательных условий для иностранных инвесторов, которые могли бы внедрять в Беларуси западные стандарты ведения бизнеса, организации труда и его оплаты.

Но пока крупных западных компаний, открывших дело на территории нашей страны, относительно немного, а их сотрудники-белорусы составляют незначительное число в общей массе трудоспособного населения Беларуси. Завтра твоей страны на основании годовых отчетов публичных компаний из Европы составило рейтинг крупнейших западных работодателей на территории Беларуси. Учитывались опубликованные данные по числу персонала на 31 декабря 2018 года.

Лидером рейтинга стал финский розничный холдинг Kesko. Он через компанию Kesko Senukai контролирует на территории Беларуси сеть строительных гипермаркетов «ОМА», в которых работало в конце прошлого года 2 858 человек. Это — третий показатель после Финляндии (11 878 сотрудников) и Литвы (4 016). В Беларуси у Kesko больше сотрудников, чем в Норвегии, Швеции, Латвии, Польше и Эстонии.

Второе место заняла австрийская телекоммуникационная компания A1 Telekom Austria Group , владельцем контрольного пакета которой является мексиканский миллиардер Карлос Слим Элу. В семи компаниях группы, которые зарегистрированы в Беларуси, на 31 декабря 2018 года работал 2 581 сотрудник. В структуре группы – это тоже третий показатель после Австрии (8 010 человек) и Болгарии (3 685). По числу сотрудников Беларусь опережает Хорватию, Сербию, Македонию и Словению.

Приближается к 2 тыс. сотрудников (1 829) на территории Беларуси еще один австрийский холдинг Raiffeisen Bank International.

Для финской компании Olvi Group Беларусь – главный рынок труда. На заводе «Лидское пиво» и дистрибуторской компании работало 716 человек, тогда как на финских предприятиях холдинга – 371 сотрудник.

Топ-7 западных работодателей в Беларуси

№ Компания-работодатель Дочерние компании в Беларуси Отрасль Число сотрудников

в Беларуси на 31.12.2018г. 1 Kesko (Финляндия) ОМА Ретейл 2 858 2 A1 Telekom Austria Group (Австрия) Велком, ТА-Инжиниринг, Адельфина (в ликвидации), Солар Инвест, Витебский областной техноторговый центр Гарант (в ликвидации), А1 Контент, Гомельский региональный технологический торговый центр Гарант Телекоммуникации, IT, энергетика 2 581 3 Raiffeisen Bank International (Австрия) Приорбанк, Райффайзен-Лизинг Финансы 1 829 4 Grupa Kapitałowa Getin Holding (Польша) Идея Банк, Идея Финанс, Идея Брокер Финансы 892 5 Olvi Group (Финляндия) Лидское пиво, Торговый дом Лидское пиво Пивоварение 716 6 Medicover (Швеция) Синэво Медицинские услуги 403 7 Inditex (Испания) Группа розничных компаний Ретейл 298