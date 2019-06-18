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Топ-7 крупнейших западных работодателей в Беларуси
19.06.2019 15:50 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Белорусские власти который год бьют тревогу из-за растущего числа трудовых мигрантов в западные страны. Выход есть.
Один из выходов из ситуации – создание на месте привлекательных условий для иностранных инвесторов, которые могли бы внедрять в Беларуси западные стандарты ведения бизнеса, организации труда и его оплаты.
Но пока крупных западных компаний, открывших дело на территории нашей страны, относительно немного, а их сотрудники-белорусы составляют незначительное число в общей массе трудоспособного населения Беларуси.
Лидером рейтинга стал финский розничный холдинг Kesko. Он через компанию Kesko Senukai контролирует на территории Беларуси сеть строительных гипермаркетов «ОМА», в которых работало в конце прошлого года 2 858 человек. Это — третий показатель после Финляндии (11 878 сотрудников) и Литвы (4 016). В Беларуси у Kesko больше сотрудников, чем в Норвегии, Швеции, Латвии, Польше и Эстонии.
Второе место заняла австрийская телекоммуникационная компания A1 Telekom Austria Group , владельцем контрольного пакета которой является мексиканский миллиардер Карлос Слим Элу. В семи компаниях группы, которые зарегистрированы в Беларуси, на 31 декабря 2018 года работал 2 581 сотрудник. В структуре группы – это тоже третий показатель после Австрии (8 010 человек) и Болгарии (3 685). По числу сотрудников Беларусь опережает Хорватию, Сербию, Македонию и Словению.
Приближается к 2 тыс. сотрудников (1 829) на территории Беларуси еще один австрийский холдинг Raiffeisen Bank International.
Для финской компании Olvi Group Беларусь – главный рынок труда. На заводе «Лидское пиво» и дистрибуторской компании работало 716 человек, тогда как на финских предприятиях холдинга – 371 сотрудник.
Топ-7 западных работодателей в Беларуси
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Белорусские власти который год бьют тревогу из-за растущего числа трудовых мигрантов в западные страны. Выход есть.
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