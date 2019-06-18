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«Эти 30 секунд я не забуду никогда». Киркоров снял жесткую посадку самолета, в котором летел

19.06.2019 16:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Филипп Киркоров с детьми возвращался с гастролей из Болгарии. Пассажирский самолет, в котором летел певец, не смог сесть с первого раза: коснувшись взлетной полосы, борт ушел на второй круг. В авиакомпании посадку назвали штатной, а вот Киркоров очень испугался. И выложил видео жесткой посадки в свой Instagram.

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