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15-летний хоккеист юношеской сборной Беларуси погиб в ДТП
Источник материала: Tut.by
15-летний голкипер СДЮШОР «Юность-Минск» и юношеской сборной Беларуси Николай Шестаков погиб в автокатастрофе.
Как сообщает
Начав путь в хоккее под руководством тренеров СДЮШОР-Минск, Николай через несколько лет перешел в школу столичной «Юности», в рядах которой постигал хоккейную науку с 2015 года под руководством Павла Мерзлякова. В минувшем феврале Шестаков был выбран в числе двух голкиперов, которым выпала честь защищать цвета юношеской (U-16) сборной Беларуси на международном турнире в Будапеште. Также Николай значился в списке вызванных в открывающийся скоро летний лагерь юниорской сборной U-18.
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15-летний голкипер СДЮШОР «Юность-Минск» и юношеской сборной Беларуси Николай Шестаков погиб в автокатастрофе.
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