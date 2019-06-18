15-летний хоккеист юношеской сборной Беларуси погиб в ДТП

Источник материала: Tut.by

15-летний голкипер СДЮШОР «Юность-Минск» и юношеской сборной Беларуси Николай Шестаков погиб в автокатастрофе.



Фото: hockey.by

Как сообщает сайт Федерации хоккея Беларуси со ссылкой на smolnews.ru, трагедия произошла сегодня рано утром на трассе М1 в Вяземском районе. Автомашина, в которой Николай ехал с родителями, на высокой скорости совершила наезд на стоявший грузовой автомобиль. В результате аварии молодой хоккеист и его мама скончались на месте, управлявший автомашиной отец доставлен в травматологическое отделение больницы города Вязьмы.

Начав путь в хоккее под руководством тренеров СДЮШОР-Минск, Николай через несколько лет перешел в школу столичной «Юности», в рядах которой постигал хоккейную науку с 2015 года под руководством Павла Мерзлякова. В минувшем феврале Шестаков был выбран в числе двух голкиперов, которым выпала честь защищать цвета юношеской (U-16) сборной Беларуси на международном турнире в Будапеште. Также Николай значился в списке вызванных в открывающийся скоро летний лагерь юниорской сборной U-18.