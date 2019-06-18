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СМИ сообщили о планах Абрамовича купить «самую дорогую виллу Израиля»

19.06.2019 16:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Предприниматель Роман Абрамович намерен приобрести виллу в Израиле за 63 млн долларов, пишет местная газета Calcalist со ссылкой на источник. Об этом сообщает РБК.


Фото с сайта calcalist.co.il

По данным издания, недвижимость находится в курортном городе Герцлия, расположенном недалеко от Тель-Авива. Речь идет о вилле с участком земли площадью в 9 тыс. кв. м.

Ранее Абрамович заключил трехмесячный договор аренды с владельцем недвижимости, британско-израильским филантропом Аланом Говардом. Теперь российский бизнесмен может купить виллу, пояснил собеседник газеты. Calcalist называет виллу «самым дорогим домом в Израиле».

РБК направил запрос представителю Абрамовича.

У Абрамовича уже есть недвижимость в Израиле, в 2015 году он купил участок площадью в 1,5 тыс. кв. м в историческом районе Тель-Авива. Сейчас там расположен отель и несколько одноэтажных строений, внесенных в список особо охраняемых архитектурных объектов муниципалитета. По данным израильской газеты Yedioth Ahronoth, здесь Абрамович планирует построить виллу, а охраняемые архитектурные объекты отреставрируют.

Forbes оценивает состояние Абрамовича в 12,4 млрд долларов, он занимает десятое место в списке богатейших бизнесменов России. В мае 2018 года стало известно, что бизнесмен завершил репатриацию в Израиль и получил местный паспорт.

 
 
Ссылка на источник 48
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Недвижимость находится в курортном городе Герцлия, расположенном недалеко от Тель-Авива.
 
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