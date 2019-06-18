ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Купить нормальную еду, а не экономить на каждой копейке». В Минтруда спросили, реально ли прожить на пенсию

19.06.2019 15:52 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Белорусам нельзя рассматривать жизнь на пенсии только через призму государственного пенсионного обеспечения, заявил заместитель министра труда и соцзащиты Валерий Ковальков во время онлайн-конференции по вопросам пенсионного обеспечения на сайте Минтруда. По его мнению, в Беларуси имеются возможности формировать дополнительные сбережения на старость.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

У представителя Минтруда поинтересовались, "реально ли прожить" на среднюю пенсию в Беларуси. 

"Средний размер назначенных месячных пенсий едва превышает 400 рублей. Реально ли, на ваш взгляд, прожить на эти деньги пенсионеру? И будет ли это полноценной жизнь, на ваш взгляд, или выживанием? Речь не идет о путешествиях на пенсии по стране и за пределами страны (как делают те же европейские пенсионеры, которые могут на отдыхе путешествовать), а о банальной возможности купить нормальную еду, а не экономить на каждой копейке", - спросили у представителя Минтруда. 

Валерий Ковальков ответил, что "уровень государственных пенсий зависит от экономических возможностей и определяется объемом имеющихся пенсионных средств". 

- На индивидуальном уровне размеры трудовых пенсий зависят от продолжительности стажа работы пенсионера и его заработка до выхода на пенсию. Чем выше стаж и заработок, тем выше и размер пенсии, - ответил Валерий Ковальков. - Однако жизнь на пенсии нельзя рассматривать только через призму государственного пенсионного обеспечения. За рубежом широко практикуется формирование работниками дополнительных пенсионных сбережений в страховых компаниях, банках, к которым можно прибегнуть в пенсионный период. Именно эти накопления позволяют пенсионерам путешествовать. В Беларуси также имеются возможности формировать дополнительные сбережения на старость".

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусам нельзя рассматривать жизнь на пенсии только через призму государственного пенсионного обеспечения, заявил заместитель министра труда и соцзащиты...
 
Новости дня
Новости разные
 
Во время II Европейских игр пройдет День Италии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика