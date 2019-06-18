«Купить нормальную еду, а не экономить на каждой копейке». В Минтруда спросили, реально ли прожить на пенсию

Источник материала: Tut.by

Белорусам нельзя рассматривать жизнь на пенсии только через призму государственного пенсионного обеспечения, заявил заместитель министра труда и соцзащиты Валерий Ковальков во время онлайн-конференции по вопросам пенсионного обеспечения на сайте Минтруда. По его мнению, в Беларуси имеются возможности формировать дополнительные сбережения на старость.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

У представителя Минтруда поинтересовались, "реально ли прожить" на среднюю пенсию в Беларуси.

"Средний размер назначенных месячных пенсий едва превышает 400 рублей. Реально ли, на ваш взгляд, прожить на эти деньги пенсионеру? И будет ли это полноценной жизнь, на ваш взгляд, или выживанием? Речь не идет о путешествиях на пенсии по стране и за пределами страны (как делают те же европейские пенсионеры, которые могут на отдыхе путешествовать), а о банальной возможности купить нормальную еду, а не экономить на каждой копейке", - спросили у представителя Минтруда.

Валерий Ковальков ответил, что "уровень государственных пенсий зависит от экономических возможностей и определяется объемом имеющихся пенсионных средств".

- На индивидуальном уровне размеры трудовых пенсий зависят от продолжительности стажа работы пенсионера и его заработка до выхода на пенсию. Чем выше стаж и заработок, тем выше и размер пенсии, - ответил Валерий Ковальков. - Однако жизнь на пенсии нельзя рассматривать только через призму государственного пенсионного обеспечения. За рубежом широко практикуется формирование работниками дополнительных пенсионных сбережений в страховых компаниях, банках, к которым можно прибегнуть в пенсионный период. Именно эти накопления позволяют пенсионерам путешествовать. В Беларуси также имеются возможности формировать дополнительные сбережения на старость".