Территорию кафе в Заболоти украсила оригинальная архитектурная форма

Источник материала: Вороновская газета





Территорию около кафе в агрогородке Заболоть, принадлежащего сельхозпредприятию «Гирки», с недавних пор не узнать — у полюбившегося местными жителями объекта установлены вместительная деревянная беседка, кованый мангал. Появился и свой танцпол. Чтобы желающим потанцевать на свежем воздухе было комфортно, его выложили плиткой. Радуют глаз декоративные деревья.

Главным же украшением территории стала оригинальная архитектурная форма — массивный валун необычной формы. Венчает его кованая вывеска с названием кафе «У пана Тадэвуша».