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Территорию кафе в Заболоти украсила оригинальная архитектурная форма

19.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Территорию кафе в Заболоти украсила оригинальная архитектурная форма

Территорию около кафе в агрогородке Заболоть, принадлежащего сельхозпредприятию «Гирки», с недавних пор не узнать — у полюбившегося местными жителями объекта установлены вместительная деревянная беседка, кованый мангал. Появился и свой танцпол. Чтобы желающим потанцевать на свежем воздухе было комфортно, его выложили плиткой. Радуют глаз декоративные деревья.

Главным же украшением территории стала оригинальная архитектурная форма — массивный валун необычной формы. Венчает его кованая вывеска с названием кафе «У пана Тадэвуша».  

 
 
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Территорию около кафе в агрогородке Заболоть, принадлежащего сельхозпредприятию «Гирки», с недавних пор не узнать — у полюбившегося местными жителями объекта...
 
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