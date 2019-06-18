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Территорию кафе в Заболоти украсила оригинальная архитектурная форма
19.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Территорию около кафе в агрогородке Заболоть, принадлежащего сельхозпредприятию «Гирки», с недавних пор не узнать — у полюбившегося местными жителями объекта установлены вместительная деревянная беседка, кованый мангал. Появился и свой танцпол. Чтобы желающим потанцевать на свежем воздухе было комфортно, его выложили плиткой. Радуют глаз декоративные деревья.
Главным же украшением территории стала оригинальная архитектурная форма — массивный валун необычной формы. Венчает его кованая вывеска с названием кафе «У пана Тадэвуша».
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Территорию около кафе в агрогородке Заболоть, принадлежащего сельхозпредприятию «Гирки», с недавних пор не узнать — у полюбившегося местными жителями объекта...
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