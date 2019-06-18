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II Европейские игры (расписание игр, билеты)
19.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
С 21 по 30 июня 2019 г. Республика Беларусь примет II Европейские игры – международные комплексные спортивные соревнования среди спортсменов Европейского континента, которые проводятся раз в четыре года под руководством Европейских олимпийских комитетов.
Приобрести билеты на состязания можно на специальном сайте —
Церемония открытия — 21 июня, стадион «Динамо» — стоимость билета — Br150-300.
Акробатика спортивная — 22-23 июня, «Минск-Арена» — Br20-30.
Аэробика спортивная — 24-25 июня, «Минск-Арена» — Br20-30.
Бадминтон — 24-30 июня, Falcon Club — Br7-10.
Баскетбол 3х3 — 21-24 июня, Palova Arena — Br15-20.
Бокс — 21-30 июня, дворец спорта «Уручье» — Br7-12.
Борьба — 25-30 июня, Дворец спорта — Br7-12.
Велосипедный спорт — трек — 27-30 июня, «Минск-Арена» — Br12-30.
Велосипедный спорт — шоссе — 22-25 июня, Минск — Br10.
Гимнастика спортивная — 27-30 июня, «Минск-Арена» — Br14-18.
Гимнастика художественная — 22-23 июня, «Минск-Арена» — Br20-30.
Гребля на байдарках и каноэ — 25-27 июня, РЦОП по гребным видам спорта — Br20.
Дзюдо — 22-25 июня, «Чижовка-Арена» — Br17-35.
Каратэ — 29-30 июня, «Чижовка-Арена» — Br5-10.
Легкая атлетика — 23-28 июня, стадион «Динамо» — Br10-18.
Настольный теннис — 22-29 июня, РЦОП по теннису — Br14.
Пляжный футбол — 25-29 июня, СОК «Олимпийский» — Br25-35.
Прыжки на батуте — 24-25 июня, «Минск-Арена» — Br20-30.
Самбо — 22-23 июня, Дворец спорта — Br5-10.
Стрельба из лука — 21-27 июня, СОК «Олимпийский» — Br15.
Стрельба пулевая — 22-28 июня, стрелковый тир им.Тимошенко — Br7-15.
Стрельба стендовая — 22-28 июня, Sporting Club — Br7-15.
Церемония закрытия — 30 июня, стадион «Динамо» — Br70-150.
Источник: Дирекция II Европейских игр.
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С 21 по 30 июня 2019 г. Республика Беларусь примет II Европейские игры – международные комплексные спортивные соревнования среди спортсменов Европейского...
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