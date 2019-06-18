II Европейские игры (расписание игр, билеты)

Источник материала: Вороновская газета





С 21 по 30 июня 2019 г. Республика Беларусь примет II Европейские игры – международные комплексные спортивные соревнования среди спортсменов Европейского континента, которые проводятся раз в четыре года под руководством Европейских олимпийских комитетов.







Приобрести билеты на состязания можно на специальном сайте — https://www.minsk2019.ticketpro.by/

Церемония открытия — 21 июня, стадион «Динамо» — стоимость билета — Br150-300.

Акробатика спортивная — 22-23 июня, «Минск-Арена» — Br20-30.

Аэробика спортивная — 24-25 июня, «Минск-Арена» — Br20-30.

Бадминтон — 24-30 июня, Falcon Club — Br7-10.

Баскетбол 3х3 — 21-24 июня, Palova Arena — Br15-20.

Бокс — 21-30 июня, дворец спорта «Уручье» — Br7-12.

Борьба — 25-30 июня, Дворец спорта — Br7-12.

Велосипедный спорт — трек — 27-30 июня, «Минск-Арена» — Br12-30.

Велосипедный спорт — шоссе — 22-25 июня, Минск — Br10.

Гимнастика спортивная — 27-30 июня, «Минск-Арена» — Br14-18.

Гимнастика художественная — 22-23 июня, «Минск-Арена» — Br20-30.

Гребля на байдарках и каноэ — 25-27 июня, РЦОП по гребным видам спорта — Br20.

Дзюдо — 22-25 июня, «Чижовка-Арена» — Br17-35.

Каратэ — 29-30 июня, «Чижовка-Арена» — Br5-10.

Легкая атлетика — 23-28 июня, стадион «Динамо» — Br10-18.

Настольный теннис — 22-29 июня, РЦОП по теннису — Br14.

Пляжный футбол — 25-29 июня, СОК «Олимпийский» — Br25-35.

Прыжки на батуте — 24-25 июня, «Минск-Арена» — Br20-30.

Самбо — 22-23 июня, Дворец спорта — Br5-10.

Стрельба из лука — 21-27 июня, СОК «Олимпийский» — Br15.

Стрельба пулевая — 22-28 июня, стрелковый тир им.Тимошенко — Br7-15.

Стрельба стендовая — 22-28 июня, Sporting Club — Br7-15.

Церемония закрытия — 30 июня, стадион «Динамо» — Br70-150.

Источник: Дирекция II Европейских игр.