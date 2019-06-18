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Робот-факелоносец принял в ПВТ эстафету "Пламя мира" II Европейских игр
Источник материала: БелТА
19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Робот-факелоносец принял эстафету "Пламя мира" II Европейских игр в Парке высоких технологий, передает корреспондент БЕЛТА.
Хранители огня передали огонь из лампады факелу робота. Далее эстафету приняли директор группы компаний "Синезис" - резидента ПВТ Александр Шатров, мисс мира-2017 на инвалидной коляске, модель Александра Чичикова, председатель Белорусской федерации киберспорта Денис Богуш, директор компаний "Синезис спорт" Дмитрий Шведко и руководитель департамента разработки программного обеспечения компании ЕРАМ Евгений Овчинников.
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19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Робот-факелоносец принял эстафету "Пламя мира" II Европейских игр в Парке высоких технологий, передает корреспондент БЕЛТА. Хранители...
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