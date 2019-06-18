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Досуг: выставку к 25-летию белорусского рубля покажут в Минске

19.06.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Выставка «Деньги нашего времени: жизнь без лишних нулей», приуроченная к 25-летию белорусского рубля, откроется в Музее современной белорусской государственности 28 июня.

«Национальная валюта — это не только важный экономический инструмент, но и один из главных символов государства и неотъемлемый атрибут его независимости. В октябре исполняется 25 лет с момента, когда Верховный Совет Республики Беларусь на законодательном уровне закрепил белорусский рубль в качестве единого законного платежного средства страны и расчетного билета Нацбанка. Это решение стало заключительным этапом в процессе обретения белорусским рублем статуса национальной денежной единицы», — отметили в музее.

Временная экспозиция отражает хронологию становления наличного денежного обращения в Беларуси на современном этапе после проведения деноминации 2016 года. «На выставке будут показаны оригиналы предметов, иллюстрирующих процесс разработки действующего банкнотного ряда и создания циркуляционных монет Нацбанка: эскизы действующего банкнотного ряда, водяные знаки, схемы размещения текстов, утвержденные образцы банкнот к производству, неразрезанные банкнотные листы, комплекты заготовок для монет и другое», — рассказали в музее. Консультативную помощь в создании экспозиции оказал Национальный банк.

Выставка «Деньги нашего времени: жизнь без лишних нулей» будет работать по 2 августа.


Источник: БелТА

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Выставка «Деньги нашего времени: жизнь без лишних нулей», приуроченная к 25-летию белорусского рубля, откроется в Музее современной белорусской...
 
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