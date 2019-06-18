Во время II Европейских игр пройдет День Италии

Источник материала: Аргументы и факты

На Европейские игры в Минск прибудет делегация Италии из 179 спортсменов во главе с боксером Клементе Руссо, который выступит в роли знаменосца национальной итальянской команды на церемонии открытия игр 21 июня на стадионе «Динамо».

Европейские игры – это грандиозное событие, в котором участвуют 3900 спортсменов и представлены 16 видов спорта.

День Италии пройдет 24 июня в фан-зоне около Дворца спорта, мероприятие начнется в 17:30. Благодаря посольству Италии и Национальному итальянскому агентству по туризму ENIT Европейские игры приобретут итальянский колорит.

Уличный театр, фольклор, культура, музыка, гастрономия и много веселья: день превратится в большую вечеринку на площади!

Будет организована фотовыставка, посвященная красотам Италии, и несколько гигантских фотографий величайших спортивных событий этой страны украсят обширную развлекательную зону.

Знаменосцы из города Фивиццано порадуют публику акробатическими выступлениями. За досуг детей отвечает Андреа Феди, уличный художник, клоун и мим, который выступит с программой «Катастрофа-шоу».

Ценителям итальянской музыки будет что послушать: в 20:30 в фан-зоне около Дворца спорта выступят группа «Лоренцо Туччи трио» и специальная гостья Карима.