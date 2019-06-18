ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Во время II Европейских игр пройдет День Италии

19.06.2019 15:51 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Во время II Европейских игр пройдет День Италии
БелаПАН

На Европейские игры в Минск прибудет делегация Италии из 179 спортсменов во главе с боксером Клементе Руссо, который выступит в роли знаменосца национальной итальянской команды на церемонии открытия игр 21 июня на стадионе «Динамо». 

Европейские игры – это грандиозное событие, в котором участвуют 3900 спортсменов и представлены 16 видов спорта. 

День Италии пройдет 24 июня в фан-зоне около Дворца спорта, мероприятие начнется в 17:30. Благодаря посольству Италии и Национальному итальянскому агентству по туризму ENIT Европейские игры приобретут итальянский колорит.

Уличный театр, фольклор, культура, музыка, гастрономия и много веселья: день превратится в большую вечеринку на площади!

Будет организована фотовыставка, посвященная красотам Италии, и несколько гигантских фотографий величайших спортивных событий этой страны украсят обширную развлекательную зону.

Знаменосцы из города Фивиццано порадуют публику акробатическими выступлениями. За досуг детей отвечает Андреа Феди, уличный художник, клоун и мим, который выступит с программой «Катастрофа-шоу».  

Ценителям итальянской музыки будет что послушать: в 20:30 в фан-зоне около Дворца спорта выступят группа «Лоренцо Туччи трио» и специальная гостья Карима.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В итальянском посольстве в Беларуси сообщили, что 24 июня в Минске состоится День Италии.
 
Новости дня
Новости разные
 
Топ-7 крупнейших западных работодателей в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика