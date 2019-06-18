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Саснович проиграла Винус Уильямс на турнире в Бирмингеме

19.06.2019 16:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская теннисистка Александра Саснович (WTA #36) завершила выступление на турнире в Бирмингеме, уступив в стартовом раунде американке Винус Уильямс (WTA #55) — 3:6, 4:6.


Фото: Reuters

В первом сете соперницы сделали на двоих пять брейков в девяти геймах, но чаще на подаче соперницы преуспевала Винус (три брейка против двух), что и позволило ей повести в счете.

Во второй партии теннисистки подавали стабильнее, но один брейк все-таки состоялся. Увы, его себе в актив записала американка.

Таким образом, на турнирах Бирмингеме и Мальорке все белоруски проиграли в первом раунде одиночного разряда.

 
 
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Белорусская теннисистка Александра Саснович (WTA #36) завершила выступление на турнире в Бирмингеме, уступив в стартовом раунде американке Винус Уильямс (WTA #55) - 3:6, 4:6.
 
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