Саснович проиграла Винус Уильямс на турнире в Бирмингеме

Источник материала: Tut.by

Белорусская теннисистка Александра Саснович (WTA #36) завершила выступление на турнире в Бирмингеме, уступив в стартовом раунде американке Винус Уильямс (WTA #55) — 3:6, 4:6.



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В первом сете соперницы сделали на двоих пять брейков в девяти геймах, но чаще на подаче соперницы преуспевала Винус (три брейка против двух), что и позволило ей повести в счете.

Во второй партии теннисистки подавали стабильнее, но один брейк все-таки состоялся. Увы, его себе в актив записала американка.

Таким образом, на турнирах Бирмингеме и Мальорке все белоруски проиграли в первом раунде одиночного разряда.