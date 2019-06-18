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Акция «С заботой о безопасности малой Родины»

19.06.2019 — Разное | Новости Докшицы  
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Источник материала: Новости Докшицы

Акция «С заботой о безопасности малой Родины»
Акция «С заботой о безопасности малой Родины» проводится 2 раза в год в период июнь-июль и сентябрь-октябрь в сельских населенных пунктах, городах, садовых товариществах, агроусадьбах с целью предупреждения пожаров по причине неосторожного обращения с огнем и гибели на них лиц пенсионного и пожилого возраста.

В акции принимают участие: работники РОЧС, активисты районных (городских) отделений БМООСП, представители БДПО, ОСВОД, Белорусского Общества Красного Креста, отделы идеологической работы, культуры и по делам молодежи райсполкомов, коллективы художественной самодеятельности района и МЧС, РАЙПО, сельсоветы и другие заинтересованные организации

Целевой аудиторией данной акции являются лица пенсионного и пожилого возраста. В сельских населенных пунктах (районных центрах) на открытой площадке перед сельским клубом, возле сельсовета, в парке будут организованы и проведены тематические мероприятия «Ярмарка Безопасности».

 
 
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Акция «С заботой о безопасности малой Родины» проводится 2 раза в год в период июнь-июль и сентябрь-октябрь в сельских населенных
 
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