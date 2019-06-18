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В Витебской области от жары пострадало почти 29 тыс. га посевов

18 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области от жары и засухи больше всего пострадали посевы в Верхнедвинском, Глубокском, Поставском и Шарковщинском районах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома.

"По предварительной информации, в области из-за сложившихся погодных условий пострадало 28,8 тыс. га различных сельхозкультур (зерновых, однолетних, льна, кукурузы), в том числе 5,3 тыс. га погибло. 2,2 тыс. га погибших посевов пересеяли однолетними травами и другими культурами", - отметили в облсельхозпроде.

Сейчас в области в разгаре уборка трав первого укоса. Также ведется химобработка и подкормка культур.

В нынешнем году в структуре посевных площадей Витебской области зерновые и зернобобовые занимают порядка 400 тыс. га, крестоцветные - 110,8 тыс. га, лен - 15 тыс. га.-0-