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В Витебской области от жары пострадало почти 29 тыс. га посевов

19.06.2019 — Разное | Герой працы  
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Источник материала: Герой працы

В Витебской области от жары пострадало почти 29 тыс. га посевов
18 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области от жары и засухи больше всего пострадали посевы в Верхнедвинском, Глубокском, Поставском и Шарковщинском районах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома.
В Витебской области от жары пострадало почти 29 тыс. га посевов

"По предварительной информации, в области из-за сложившихся погодных условий пострадало 28,8 тыс. га различных сельхозкультур (зерновых, однолетних, льна, кукурузы), в том числе 5,3 тыс. га погибло. 2,2 тыс. га погибших посевов пересеяли однолетними травами и другими культурами", - отметили в облсельхозпроде.
Сейчас в области в разгаре уборка трав первого укоса. Также ведется химобработка и подкормка культур.
В нынешнем году в структуре посевных площадей Витебской области зерновые и зернобобовые занимают порядка 400 тыс. га, крестоцветные - 110,8 тыс. га, лен - 15 тыс. га.-0-
 
Теги: Витебск
 
 
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В Витебской области от жары пострадало почти 29 тыс. га посевов 18 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области от жары и засухи больше всего пострадали...
 
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Чырвоны прамень
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