Источник материала: Новости Волковыска

Государственный комитет по имуществу выставит на продажу на Белорусской валютно-фондовой бирже арестованные акции трех открытых акционерных обществ.

Продажи начнутся 24 июля и завершатся 18 декабря, они будут проходить в режиме «дискретный аукцион» еженедельно по средам, сообщила пресс-служба Госкомимущества.

Будут выставлены акции:

ОАО «БПС-Сбербанк». Количество акций - 3601 штука (0,0002% уставного фонда). Начальная цена одной акции – 0,48 рубля, пакета акций — 1728,48 рубля;

ОАО «Волковысский мясокомбинат». Количество акций - 16 штук (0,003% уставного фонда). Начальная цена одной акции - 192,95 рубля, пакета акций — 3087,2 рубля.

ОАО «Минский экспериментально-фурнитурный завод». Количество акций – 15 тыс штук (27,28% уставного фонда). Начальная цена одной акции - 61,16 бел руб, пакета акций — 917,4 тыс рублей.

Напомним, что в мае был подписан указ № 169 «О распоряжении государственным имуществом», который упрощает покупку и аренду объектов на территории страны. Целью принятия документа является активизация процесса вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества, сообщает БГ Деловая газета.

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