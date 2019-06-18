Источник материала: Новости Волковыска

Вчера состоялись первые матчи финальной стадии первенства района по мини-футболу среди предприятий.

В матче за шестое место команда локомотивного депо переиграла команду АП-4 9:4.

В матче плей-офф «Волковыскгаз» в упорной борьбе вырвал победу у «Красносельскстройматериалы 3:2, а «Беллакт» довольно неожиданно уступил ВЭС 1:3.

Сегодня в 17.30 в борьбе за пятое место сойдутся команды аграрного колледжа и ИК-11. А в 18.30 сыграют команды, занявшие четвертые места в группах - команды ВМК и педколледжа, в 19.30 сыграют команды, занявшие третьи места в группах - в/ч 7404 и РОЧС.

Напомним, что медали первенства будут разыграны 25 июня.

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