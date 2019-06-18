Луис Энрике уходит с поста главного тренера сборной Испании

Источник материала: Tut.by

Луис Энрике покидает пост главного тренера сборной Испании. 49-летний специалист пропустил три последних матча по семейным обстоятельствам, командой руководил его помощник Роберт Морено.



Reuters

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес сегодня проведет пресс-конференцию вместе со спортивным директором Хосе Франсиско Молиной.

Официальной информации, о чем именно будет объявлено на пресс-конференции, пока нет, однако, как сообщает As, речь идет именно об уходе Энрике, которого на постоянной основе заменит Морено.

Под его руководством испанцы в рамках квалификации Евро-2020 обыграли Мальту (2:0), Фарерские острова (4:1) и Швецию (3:0).

Энрике принял сборную Испании летом прошлого года. При нем команда провела семь матчей, одержала пять побед и дважды проиграла.