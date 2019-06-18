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Минтруда - про повышение пенсионного возраста, пересмотр пособий на детей и страхового стажа

19.06.2019 16:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси рассматривается возможность сократить страховой стаж для матерей четверых детей, а также пересмотреть выплату пособий семьям, в которых воспитывается ребенок-инвалид. Об этом сегодня заявил заместитель министра труда и соцзащиты Валерий Ковальков во время онлайн-конференции по вопросам пенсионного обеспечения на сайте Минтруда. У представителей ведомства также поинтересовались, намерены ли власти проводить очередную пенсионную реформу.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Повысят ли пенсионный возраст и будут ли проводить реформу соцстрахования?

«Повышение пенсионного возраста начато совсем недавно, с 2017 года. Поэтому давайте пока дождемся результатов», — заявил Валерий Ковальков, отвечая на вопрос, прорабатываются ли в Минтруда предложения о новом повышении пенсионного возраста в Беларуси.

У представителей Минтруда поинтересовались возможной реформой системы социального, в том числе — пенсионного, страхования. Напомним, эти вопросы обсуждались на недавнем семинаре, организованном БСПН имени Кунявского. В мероприятии приняли участие представители Минтруда, Минфина и других госорганов. Сообщалось о возможном перераспределении платежей в ФСЗН между нанимателем и работником. «Какие варианты перераспределения платежей в ФСЗН сейчас рассматриваются? На опыт каких стран ориентируются в Минтруда в этом вопросе?» — поинтересовались у представителей ведомства.

«Предложения по данному вопросу пока не выработаны», — заявил Валерий Ковальков. Ни какой конкретики по этому вопросу замминистра не предоставил.

Не хватает страхового стажа. Сколько белорусов попало в «пенсионную ловушку»

Сократят ли страховой стаж для матерей четверых детей?

У представителей ведомства также поинтересовались, сократят страховой стаж для матерей четверых детей, а также будут ли пересматривать выплату пособий семьям, в которых воспитывается ребенок-инвалид. Ранее сообщалось, что пособия на других детей старше 3 лет могут выплачивать и после достижения ребенком-инвалидом 18 лет (сейчас — до достижения совершеннолетия ребенком-инвалидом).

— Такие меры обсуждаются, но решение по ним пока не принято, — отметил Валерий Ковальков.

Напомним, сейчас многодетные мамы, которые воспитывают четверых детей, рискуют не выработать требуемый страховой стаж, а значит, могут угодить в «пенсионную ловушку» — не получить трудовую пенсию, а только социальную. Сегодня максимальная продолжительность включаемых в трудовой стаж периодов ухода за ребенком — 9 лет. Независимо от количества детей. У кого трое детей, тем декретный отпуск включается в трудовой стаж в полном объеме, а для матерей пятерых и более детей предусмотрены дополнительные льготы.

Отменят ли взносы в ФСЗН для работающих пенсионеров?

«В Беларуси нужно отменить взносы в ФСЗН для работающих пенсионеров, с таким предложением выступили в прошлом году работники „Беларуськалия“ на встрече с главой администрации президента Натальей Кочановой. Она обещала дать ответ после того, как этот вопрос рассмотрят и проработают со специалистами Минтруда, — спросили у представителей Минтруда. — Рассматривали ли в Минтруда этот вопрос? И можно ли рассчитывать (и когда), что в Беларуси отменят взносы в ФСЗН для работающих пенсионеров?».

— Этот вопрос хотелось бы рассмотреть в несколько иной плоскости. Именно уплата лицом, достигшим общеустановленного пенсионного возраста, в период работы взноса в размере одного процента индивидуального заработка позволяет, отказавшись от получения пенсии, существенно увеличить ее размер в дальнейшем — за 5 лет такой работы в 1,7 раза, — ответила начальник главного управления пенсионного обеспечения Минтруда Наталья Мурашкевич. — При этом отмечу, что средний период получения пенсии у мужчин приближается к 17 годам, у женщин превышает 26.

«Глава государства обратил внимание, что за 6 лет дефицит ФСЗН вырос в 9 раз. Как можно решить проблему?»

У представителей Минтруда также поинтересовались исполнением бюджета ФСЗН. «В конце 2018 года глава государства обратил внимание, что за шесть лет дефицит Фонда социальной защиты населения вырос в 9 раз. И недостаток средств в фонде стабильно (составляет. — Прим. ред.) примерно 10%. В 2018 году недостаток средств в ФСЗН также был на уровне 10%? С чем связан дефицит средств? И как можно решить проблему?» — поинтересовались у специалистов Минтруда.

— По результатам работы за 2018 год бюджет фонда исполнен с профицитом в сумме 315 миллионов рублей. Средства республиканского бюджета для сбалансирования бюджета фонда, т.е. на финансирование трудовых пенсий и пособий не привлекались. Были привлечены субвенции республиканского бюджета в объёме 779,6 миллиона рублей для финансирования фондом не страховых выплат, которые в соответствии с законодательством должны финансироваться за счет средств республиканского бюджета, — сообщил Валерий Ковальков.

По его словам, в этом году ожидается бездефицитное исполнение бюджета фонда.

— По результатам работы за январь-май профицит бюджета фонда составил 78,3 миллиона рублей. При этом также предусмотрены субвенции республиканского бюджета на финансирование не страховых выплат в объёме 846 миллионов рублей, — отметил Валерий Ковальков.

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В Минтруда рассказали, повысят ли в Беларуси пенсионный возраст, будут ли проводить реформу соцстрахования, сократят ли страховой стаж для матерей четверых детей.
 
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