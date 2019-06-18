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Apple может перенести до 30% производства из Китая на фоне торговых войн

19.06.2019 16:30 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Apple может перенести до 30% производства из Китая на фоне торговых войн

Американская корпорация решила частично уйти из Китая. Если компании удастся подобрать подходящую страну, вывод части производства произойдет вне зависимости от исхода торговой войны США и КНР.

Компания Apple обратилась к своим основным поставщикам в Китае с просьбой оценить затраты от переноса 15–30% производства в страны Юго-Восточной Азии и Мексику. Об этом со ссылкой на слова представителя Apple сообщает японское деловое издание Nikkei Asian Review.

По данным издания, к такому решению Apple подтолкнула не только торговая напряженность между Китаем и США. Среди основных причин — низкая рождаемость, рост затрат на рабочую силу и риски, связанные с централизацией производства в одной стране.

90% продукции Apple производится и собирается в Китае, на Тайване и в Гонконге. При этом даже если торговый спор между Китаем и США будет урегулирован, компания все равно намерена диверсифицировать производство.

Среди стран, куда Apple может перенести производство, фигурируют Мексика, Индия, Вьетнам, Индонезия и Малайзия. Источники Nikkei Asian Review отмечают, что для реализации плана Apple потребуется до трех лет, поэтому в обозримом будущем Китай продолжит оставаться главным местом производства техники компании.

Главная сложность заключается в налаженной инфраструктуре Китая, который создал все условия для прихода такой компании, как Apple. В других странах таких условий может не быть, пишет РБК.

 
 
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Американская корпорация решила частично уйти из Китая. Если компании удастся подобрать подходящую страну, вывод части производства произойдет вне зависимости от...
 
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