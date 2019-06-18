Apple может перенести до 30% производства из Китая на фоне торговых войн

Источник материала: Ежедневник





Американская корпорация решила частично уйти из Китая. Если компании удастся подобрать подходящую страну, вывод части производства произойдет вне зависимости от исхода торговой войны США и КНР.

Компания Apple обратилась к своим основным поставщикам в Китае с просьбой оценить затраты от переноса 15–30% производства в страны Юго-Восточной Азии и Мексику. Об этом со ссылкой на слова представителя Apple сообщает японское деловое издание Nikkei Asian Review.

По данным издания, к такому решению Apple подтолкнула не только торговая напряженность между Китаем и США. Среди основных причин — низкая рождаемость, рост затрат на рабочую силу и риски, связанные с централизацией производства в одной стране.

90% продукции Apple производится и собирается в Китае, на Тайване и в Гонконге. При этом даже если торговый спор между Китаем и США будет урегулирован, компания все равно намерена диверсифицировать производство.

Среди стран, куда Apple может перенести производство, фигурируют Мексика, Индия, Вьетнам, Индонезия и Малайзия. Источники Nikkei Asian Review отмечают, что для реализации плана Apple потребуется до трех лет, поэтому в обозримом будущем Китай продолжит оставаться главным местом производства техники компании.

Главная сложность заключается в налаженной инфраструктуре Китая, который создал все условия для прихода такой компании, как Apple. В других странах таких условий может не быть, пишет РБК.