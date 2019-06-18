Дежурная часть. Происшествия в Мстиславском районе с 10 по 16 июня 2019 года

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Сотрудниками отделения ГАИ РОВД на дороге у аг. Мазолово задержан автомобиль под управлением жителя г. Смоленска. Он незаконно перевозил 2000 кг яблок на сумму 1200 рублей без соответствующих документов. Материалы переданы в Могилёвскую таможню.

В аг. Подлужье муж устроил скандал с женой, не пускал в дом, пытался затеять драку. Мужчину привлекли к административной ответственности по ст. 9.1 ч. 2 КоАП Республики Беларусь. Ему грозит штраф в размере до 10 базовых величин или административный арест.

Бывший сожитель, находясь в нетрезвом состоянии, воспылал чувствами к своей бывшей подруге. Приставание пьяного мужчины женщине не понравилось, она позвонила в милицию. Теперь он будет отвечать за свои действия по ст. 17.1 Кодекса об административных правонарушениях, а это штраф от 2 до 30 базовых величин.

Приняв горячительного, неадекватно повёл себя пенсионер, находящийся в отделении круглосуточного пребывания в аг. Андраны. Он разбил стекло балконной рамы. 67-летнему мужчине придётся заплатить штраф в размере от 2 до 30 базовых величин.

С 10 по 16 июня 2019 года зарегистрировано 56 заявлений, сообщений о преступлениях и иной информации, имеющей отношение к правоохранительной деятельности. К административной ответственности привлечено 25 человек.

Роман КОСИК, заместитель начальника РОВД –

начальник милиции общественной безопасности.