В деревне под Слуцком открылась библиотека без библиотекарей и абонементов

Источник материала: Слуцк Город





В минувшую субботу, 15 июня, в деревне Безверховичи официально открылась библиотека «У Софии», пишет сайт «Наследие Слуцкого края».

Её организовал в своей родной деревне, малой родине, житель города Слуцка ветеран Вооружённых Сил Леонид Александрович Гапанович. Да, да, именно тот, который 5 лет назад основал домашний краеведческий музей, который назвал просто – « Музей Елизаветы ». В прошлом году, 6 мая, в день памяти святого Георгия Победоносца состоялось освящение этого музея. И вот новое событие в жизни сельчан.

«Книга – лучший и надёжный друг человека на все времена, – считает Леонид Александрович. – Она помощник, учит нас, что такое хорошо и что такое плохо. Когда читаешь, то развивается память, мышление, расширяется кругозор».





Идея открытия библиотеки появилась случайно. «Как-то подвозил в город местную жительницу, разговорились с ней, она ехала в библиотеку… Потом подумал, а почему бы не открыть библиотеку в деревне, книг у меня много, пусть люди читают, – рассказал Леонид Александрович. – Обратился за помощью к депутату Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валентине Ражанец. Она помогла решить вопрос». С пониманием отнеслась к идее и начальник Слуцкого РУП «Белсоюзпечать» Людмила Лосик – разрешила забрать старый ларёк в обмен на металлолом. Так у Леонида Александровича в безвозмездном пользовании появился добротный остеклённый павильон.

Леонид Гапанович назвал библиотеку в честь своей другой внучки Софии.





В библиотеке есть книги на любой вкус: классическая литература, фантастика и приключения, исторические романы, военной тематики, а также детские и общеобразовательные – более двух тысяч. Есть книги уроженца деревни Безверховичи писателя Григория Мурашко. Фонд помогают пополнять друзья и знакомые Леонида Александровича. Вот и на открытие библиотеки книги из своих домашних коллекций привезли предприниматель Владимир Бойко, администратор сайта «Наследие слуцкого края» Владимир Хворов, учитель Леонид Вечер и другие гости.

На открытии присутствовала депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валентина Ражанец. Она отметила важность события для сельчан. Много слов благодарности прозвучало в адрес Леонида Александровича Гапановича, неравнодушного человека, который очень сильно любит свою малую родину, Случчину. Валентина Витальевна тоже подарила библиотеке книгу – фотоальбом «Слуцк. Путешествие во времени», который вышел в свет в 2011 году.





Со словами благодарности и гордости за своего сослуживца выступил председатель Слуцкой районной организации ОО «Белорусский союз офицеров» имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова Сергей Макаров. Он заверил собравшихся, что фонды библиотеки в ближайшее время значительно увеличатся – желание подарить книги изъявили не только ветераны слуцкой организации, но и Минщины.

Чин освящения библиотеки провёл иерей Сергей Александрович Рында – настоятель прихода Храма благоверного князя Александра Невского г. Слуцка.





Для гостей, собравшихся на праздничное мероприятие открытия библиотеки, выступили артисты. Народная вокальная группа преподавателей Весейской детской школы искусств порадовала весёлыми и душевными песнями на белорусском и русском языках. Стало уже традицией, что на мероприятиях в Безверховичах выступают саксофонист Вячеслав Рахманов и вокалист Алексей Хиль. Их жизнь многие годы тесно связана со службой в слуцком военном оркестре.

Библиотека «У Софии» работает по выходным дням, а когда Леонид Александрович в отпуске, то и в будни. Книги аккуратно расставлены на полках, есть памятка читателю. Там нет библиотекаря и абонементов. Можно просто взять книгу, а потом вернуть.