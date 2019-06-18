Слуцкий наркоконтроль уничтожил полтонны дикорастущей конопли. Видео

Источник материала: Слуцк Город





Сотрудниками Отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Слуцкого РОВД вблизи д. Ржавка Слуцкого района на общей площади 5 500 квадратных метров обнаружено и уничтожено 1950 кустов дикорастущей конопли общей массой 470 кг.

Напомним, с 1 июня по 15 сентября в республике ежегодно проводится специальная программа «Мак», направленная на обнаружение дикорастущих наркосодержащих растений.









— Уважаемые граждане! В случае получения информации о лицах, занимающихся посевом, выращиванием, сбором и распространением наркосодержащих растений, просим сообщить об этом в дежурную часть РОВД по телефону 102, — обратились в ОНиПТЛ.







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