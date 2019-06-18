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Слуцкий наркоконтроль уничтожил полтонны дикорастущей конопли. Видео

19.06.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город


Сотрудниками Отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Слуцкого РОВД вблизи д. Ржавка Слуцкого района на общей площади 5 500 квадратных метров обнаружено и уничтожено 1950 кустов дикорастущей конопли общей массой 470 кг.

Напомним, с 1 июня по 15 сентября в республике ежегодно проводится специальная программа «Мак», направленная на обнаружение дикорастущих наркосодержащих растений.

Слуцкий наркоконтроль уничтожил полтонны дикорастущей конопли. Видео

Слуцкий наркоконтроль уничтожил полтонны дикорастущей конопли. Видео

— Уважаемые граждане! В случае получения информации о лицах, занимающихся посевом, выращиванием, сбором и распространением наркосодержащих растений, просим сообщить об этом в дежурную часть РОВД по телефону 102, — обратились в ОНиПТЛ.



Slutsk-Gorod.by

 
 
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Сотрудниками Отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Слуцкого РОВД вблизи д. Ржавка обнаружено и уничтожено 1950 кустов дикорастущей конопли...
 
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