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В этом году фестиваль красок пройдёт в Слуцке 29 июня

19.06.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В этом году фестиваль красок пройдёт в Слуцке 29 июня

В последние недели SlutskGorod получал много вопросов от подростков: когда в нашем городе пройдёт фестиваль красок? Наконец, дата стала известна.

Как сообщили организаторы мероприятия, в прямом смысле красочное шоу #belholi пройдёт в Слуцке в субботу, 29 июня. Молодым случчанам обещают порцию истинного веселья и радости, розыгрышей и игр, танцев и музыки.

Фестиваль красок начнётся в городском парке в 15:00. Вход на belholi, как всегда, будет бесплатным. Плата взимается только за пакетики с краской.

Тем временем в группе мероприятия Вконтакте стартовал розыгрыш бесплатных пакетиков с краской.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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В последние недели SlutskGorod получал много вопросов от подростков: когда в нашем городе пройдёт фестиваль красок? Наконец, дата стала известна.
 
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