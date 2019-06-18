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В этом году фестиваль красок пройдёт в Слуцке 29 июня
19.06.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В последние недели SlutskGorod получал много вопросов от подростков: когда в нашем городе пройдёт фестиваль красок? Наконец, дата стала известна.
Как сообщили организаторы мероприятия, в прямом смысле красочное шоу #belholi пройдёт в Слуцке в субботу, 29 июня. Молодым случчанам обещают порцию истинного веселья и радости, розыгрышей и игр, танцев и музыки.
Фестиваль красок начнётся в городском парке в 15:00. Вход на belholi, как всегда, будет бесплатным. Плата взимается только за пакетики с краской.
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В последние недели SlutskGorod получал много вопросов от подростков: когда в нашем городе пройдёт фестиваль красок? Наконец, дата стала известна.
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