|
Петр Первый, детская дискотека и концерт в амфитеатре. Как отметят День города в Горках – полная программа
19.06.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
26 июня в Горках отметят 75-ю годовщину со дня освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Смотрите полную программу праздничных мероприятий.
9:00 — в райисполкоме пройдет вручение юбилейных медалей малолетним узникам фашистских лагерей.
10:00 — руководители района возложат цветы к памятнику воинам-освободителям
10:45 — торжественное открытие памятного знака о пребывании Петра Первого в Горках (Якубовского, 20).
14:00 — в Ленино состоится торжественная церемония перезахоронения останков советских воинов.
16:00 – 19:00 — праздник в Детском парке. В программе — конкурсы, мастер-классы, викторины, дискотека.
18:00 — фотовыставка “История Горок в фотографиях” в амфитеатре.
19:00 — в амфитеатре состоится концерт “Родны мой горад – любоў мая”.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Петр Первый, детская дискотека и концерт в амфитеатре. Как отметят День города в Горках – полная программа
26 июня в Горках отметят 75-ю годовщину со дня освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Смотрите полную программу праздничных мероприятий. 9:00 — в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)