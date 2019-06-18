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Петр Первый, детская дискотека и концерт в амфитеатре. Как отметят День города в Горках – полная программа

19.06.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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26 июня в Горках отметят 75-ю годовщину со дня освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Смотрите полную программу праздничных мероприятий.

 

Петр Первый, детская дискотека и концерт в амфитеатре. Как отметят День города в Горках – полная программа
Фото Михаила Левцова

 

9:00 — в райисполкоме пройдет вручение юбилейных медалей малолетним узникам фашистских лагерей.

10:00 — руководители района возложат цветы к памятнику воинам-освободителям

10:45 — торжественное открытие памятного знака о пребывании Петра Первого в Горках (Якубовского, 20).

14:00 — в Ленино состоится торжественная церемония перезахоронения останков советских воинов.

16:00 – 19:00 — праздник в Детском парке. В программе — конкурсы, мастер-классы, викторины, дискотека.

18:00 — фотовыставка “История Горок в фотографиях” в амфитеатре.

19:00 — в амфитеатре состоится концерт “Родны мой горад – любоў мая”.


 
 
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  26 июня в Горках отметят 75-ю годовщину со дня освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Смотрите полную программу праздничных мероприятий.     9:00 — в...
 
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