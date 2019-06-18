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«Среда развлечений» в Могилеве: танцы, огромный торт и долгожданный мультик

19.06.2019 17:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Рассказываем, как интересно и с пользой провести свободное время в Могилеве (и в этот раз выбор нас радует). Поделитесь ссылкой с друзьями, если нашли что-то интересное для вас.

Среда, 19 июня

Потанцевать народные танцы приглашают всех желающих во дворик музея Бялыницкого-Бирули. Если вы не умеете, но очень хотите попробовать — вам помогут освоиться и сделать первые движения. Организаторы просят приходить в удобной обуви. Начало в 18.30.


Фото: Денис Васильков

Четверг, 20 июня

Спрятаться от жары и увидеть интересный спектакль можно будет в драмтеатре. Там ставят «историю любви двух ненужных людей» — спектакль «Дурочка и зек». Начало в 18.30.

В кино громкая летняя премьера — «История игрушек-4». Ее долго ждали и взрослые, и дети. Мультфильм покажут только в «Октябре», но сеансы целый день — в 10.30, 14.00 и 19.00.

Пятница, 21 июня

В кинотеатре «Родина» продолжаются показы современного фестивального кино. В этот день можно посмотреть криминальную драму «Ангел» (Аргентина, Испания 2018 год). Фильм отмечен в номинации «Квир-Пальмовая ветвь за освещение ЛГБТ-темы в кино». Начало в 20.00.

Начнет свою работу могилевская фан-зона «II Европейских игр». Она расположится около Дворца культуры области, уже есть программа на все дни работы. Болельщики смогут посмотреть самые значимые спортивные соревнования на больших экранах, поиграть в «Мозгобойню», поучаствовать в конкурсах и интерактивных играх. Будет работать детская мини фан-зона. В дни открытия и закрытия фан-зона будет работать с 17.00 до 1.00, в остальные дни — с 17.00 до 23.00.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Суббота, 22 июня

В театре кукол — настоящее событие для детей и родителей: ставят сказку о домашних тапочках «Медведь наоборот» режиссера Светланы Залесской-Бень. Начало в 10.00.

Воскресенье, 23 июня

Свой день рождения зовет отмечать торговый центр «Парк Сити». В программе — шоу с иллюзионистами из Минска, театр пародий, аквагрим, аниматоры и четырехметровый торт, который разделят на всех. Начало праздника в 12.00.


Вторник, 25 июня

Спектакль-событие молодежного театрального форума М.@rt.контакт режиссера Игоря Казакова «Кандид, или оптимизм» ставят в Театре кукол. Начало в 18.30.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Среда, 26 июня

Бизнес-школа ИПМ приглашает на круглый стол «Возможности для регионального развития в меняющихся экономических условиях: как должна измениться региональная политика?». Участие бесплатное, необходима регистрация. Начало в 18.00.

В драмтеатре дают «Тартюф» — одну из самых громких премьер этого года. В спектакле Екатерины Аверковой все абсолютно по-новому: очень стильно, очень колко, очень о наболевшем. Начало в 18.30.


Фото: ИА «Могилевские ведомости»

Если вы сами занимаетесь организацией чего-то интересного и полезного в городе — ждем информацию о вашем событии в письме на editor.mogilev@tut.by.

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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