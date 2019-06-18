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«Среда развлечений» в Могилеве: танцы, огромный торт и долгожданный мультик
Источник материала: Tut.by
Рассказываем, как интересно и с пользой провести свободное время в Могилеве (и в этот раз выбор нас радует). Поделитесь ссылкой с друзьями, если нашли что-то интересное для вас.
Среда, 19 июня
Потанцевать народные танцы приглашают всех желающих во дворик музея Бялыницкого-Бирули. Если вы не умеете, но очень хотите попробовать — вам помогут освоиться и сделать первые движения. Организаторы просят приходить в удобной обуви. Начало в 18.30.
Четверг, 20 июня
Спрятаться от жары и увидеть интересный спектакль можно будет в драмтеатре. Там ставят «историю любви двух ненужных людей» — спектакль
В кино громкая летняя премьера —
Пятница, 21 июня
В кинотеатре «Родина» продолжаются показы современного фестивального кино. В этот день можно посмотреть криминальную драму «Ангел» (Аргентина, Испания 2018 год). Фильм отмечен в номинации «Квир-Пальмовая ветвь за освещение ЛГБТ-темы в кино». Начало в 20.00.
Начнет свою работу могилевская фан-зона «II Европейских игр». Она расположится около Дворца культуры области, уже есть
Суббота, 22 июня
В театре кукол — настоящее событие для детей и родителей: ставят сказку о домашних тапочках
Воскресенье, 23 июня
Свой день рождения зовет отмечать
Вторник, 25 июня
Спектакль-событие
Среда, 26 июня
Бизнес-школа ИПМ приглашает на круглый стол «Возможности для регионального развития в меняющихся экономических условиях: как должна измениться региональная политика?». Участие бесплатное,
В драмтеатре дают
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