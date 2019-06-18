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Создатели сериала «Чернобыль» заявили, что второго сезона не будет

19.06.2019 17:31 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Создатели сериала «Чернобыль» заявили, что второго сезона не будет
Кадр из фильма

Продолжения сериала «Чернобыль» от американского канала HBO не будет. Об этом в интервью ТСН заявил продюсер и сценарист Крейг Мейзин.

Создатели сериала «Чернобыль» заявили, что второго сезона не будет Пугало «Чернобыля». Зачем киноделы шокируют западного обывателя?

Продюсер отметил, что для него «Чернобыль» - это больше, чем просто сериал, и он рассказал об этой истории все, что хотел.

«Я думаю, мы рассказали эту историю так хорошо, как могли. И очень важно оставить её именно такой…», - отметил сценарист.

При этом Мейзин не исключил, что когда-нибудь снова вернется к истории Восточной Европы для создания новой работы.

Премьера «Чернобыля» состоялась 6 мая. Сериал посвящен катастрофе на ЧАЭС в апреле 1986 года. Он возглавил рейтинг «250 телешоу с наилучшим зрительским рейтингом за все время» по версии сайта IMDB.

 
 
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