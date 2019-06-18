Создатели сериала «Чернобыль» заявили, что второго сезона не будет

Источник материала: Аргументы и факты

Продолжения сериала «Чернобыль» от американского канала HBO не будет. Об этом в интервью ТСН заявил продюсер и сценарист Крейг Мейзин.

Продюсер отметил, что для него «Чернобыль» - это больше, чем просто сериал, и он рассказал об этой истории все, что хотел.

«Я думаю, мы рассказали эту историю так хорошо, как могли. И очень важно оставить её именно такой…», - отметил сценарист.

При этом Мейзин не исключил, что когда-нибудь снова вернется к истории Восточной Европы для создания новой работы.