Бари Алибасов дал первое интервью после отравления

Бари Алибасов рассказал о состоянии здоровья и госпитализации, фрагмент интервью с продюсером вышел в эфире телеканала «Россия 1 ».

«Они гнали быков и не давали мне повернуться. Я все время был связан. Руки связаны, ноги связаны, все болит», - сказал Алибасов, отвечая на вопрос о том, что он пережил в больнице.

Полная версия интервью будет показана в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» сегодня, 19 июня.

Ранее сообщалось, что Бари Алибасова выписали из больницы. По словам его сына, продюсер по- испытывает проблемы с памятью: он узнает людей, однако не помнит, какой сейчас год.

Напомним, Алибасов был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского 4 июня после того, как случайно выпил средство для очистки труб. 11 июня он очнулся от медикаментозного сна, однако его состояние оставалось тяжелым. Позднее стало известно, что продюсер идет на поправку.