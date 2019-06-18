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Бари Алибасов дал первое интервью после отравления

19.06.2019 17:17 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Бари Алибасов дал первое интервью после отравления
Фото из открытых источников

Бари Алибасов рассказал о состоянии здоровья и госпитализации, фрагмент интервью с продюсером вышел в эфире телеканала «Россия 1».

Бари Алибасов дал первое интервью после отравления Опа, шинанай! Алибасов женился на Федосеевой-Шукшиной

«Они гнали быков и не давали мне повернуться. Я все время был связан. Руки связаны, ноги связаны, все болит», - сказал Алибасов, отвечая на вопрос о том, что он пережил в больнице.

Полная версия интервью будет показана в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» сегодня, 19 июня.

Ранее сообщалось, что Бари Алибасова выписали из больницы. По словам его сына, продюсер по- испытывает проблемы с памятью: он узнает людей, однако не помнит, какой сейчас год.

Напомним, Алибасов был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского 4 июня после того, как случайно выпил средство для очистки труб. 11 июня он очнулся от медикаментозного сна, однако его состояние оставалось тяжелым. Позднее стало известно, что продюсер идет на поправку.

 
 
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Ранее продюсера выписали из больницы.
 
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