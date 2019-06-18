В Беларуси запустили шоу «Прашкварка». И прожарили экс-ведущего БТ

Источник материала: KYKY

В Беларуси запустили хейт-шоу «Прашкварка» – видимо, по аналогии с комедийным российским проектом «Прожарка», который транслируют на телеканале ТНТ4. Пилотный выпуск беларуского аналога уже выложили на YouTube: первым гостем стал спортивный журналист Николай Ходасевич.

О том, что беларуские комики создали новый проект (формат которого используется еще с 2003 года), стало известно в конце мая. Об этом сообщала «Наша Нива»: в роли ведущего представили сценариста и продюсера Дмитрия Нарышкина. По законам жанра в студию приглашают медийную персону и комиков, которые взаимно подшучивают друг над другом, стараясь сделать это как можно острее, жестче и без цензуры. То же произошло и с Ходасевичем.

Фееричных шуток было немного, но они, тем не менее, были. KYKY цитирует самые удачные (какие есть):

• «Коля десять лет работал на БТ, пять лет работал на СТВ, и теперь спокойно может написать книгу «15 лет рабства»;

• «Николай ушел с БТ, потому что на БТ есть место только для одного Коли»;

• «Моя бабушка умерла во время просмотра Колиной передачи, но затем она воскресла, чтобы выключить телевизор»;

• «Николай Ходасевич лучше всех разбирается в беларуском футболе, потому что кому еще это интересно?»;

• «Коля выглядит, как Питер Паркер, которого так и не укусил радиоактивный паук»;

• «В Беларуси не хватает таких замечательных и талантливых людей, как Коля. На заводах».

• «Я 15 лет писал про то, как у нас играют в футбол, и мне известно, что такое писать про людей, которые занимаются не своим делом».

Под видео пользователи YouTube оставили 22 комментария. Причем некоторые из них оказались даже более эпичными, чем те, что звучали в ролике. Вот, как они выглядят: