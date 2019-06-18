«Не ходите плавать, ребята». 4-метровая белая акула преследовала лодку рыбака

Источник материала: СТВ

Огромная белая акула плыла рядом с рыбацкой лодкой у побережья Квинсленда. Гигантскую рыбу запечатлели на видео.

По информации Daily Mail, на кадрах можно увидеть тень акулы, длина которой достигает почти четырех метров. Акула плавала у поверхности воды совсем рядом с лодкой, будто преследовала ее.



Фото: Nine

Размер акулы был больше, чем рыболовное судно. Спустя время акула уплыла в океан.

Человек на борту лодки был поражен случившимся.

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Интересно, что акула находилась недалеко от пляжа, на котором любят отдыхать местные. Комментаторы были шокированы размером акулы, но многие также отмечали, что это люди плавают в естественной среде обитания этих хищников.



Фото: Nine

«Не ходите плавать, ребята», – сказал один комментатор.

Хотя нападения акул происходят очень редко, в Квинсленде в 2018 году были зафиксированы три таких случая, особенно на Большом Барьерном рифе. Один из этих случаев был смертельным.