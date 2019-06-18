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«Не ходите плавать, ребята». 4-метровая белая акула преследовала лодку рыбака

19.06.2019 17:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Огромная белая акула плыла рядом с рыбацкой лодкой у побережья Квинсленда. Гигантскую рыбу запечатлели на видео.  

По информации Daily Mail, на кадрах можно увидеть тень акулы, длина которой достигает почти четырех метров. Акула плавала у поверхности воды совсем рядом с лодкой, будто преследовала ее.  

«Не ходите плавать, ребята». 4-метровая белая акула преследовала лодку рыбака
Фото: Nine

Размер акулы был больше, чем рыболовное судно. Спустя время акула уплыла в океан.  

Человек на борту лодки был поражен случившимся.  

«Она появилась из ниоткуда». Тихая рыбалка отца и сына закончилась встречей с гигантской акулой  

Интересно, что акула находилась недалеко от пляжа, на котором любят отдыхать местные. Комментаторы были шокированы размером акулы, но многие также отмечали, что это люди плавают в естественной среде обитания этих хищников.  

«Не ходите плавать, ребята». 4-метровая белая акула преследовала лодку рыбака
Фото: Nine

«Не ходите плавать, ребята», – сказал один комментатор.  

Хотя нападения акул происходят очень редко, в Квинсленде в 2018 году были зафиксированы три таких случая, особенно на Большом Барьерном рифе. Один из этих случаев был смертельным.  

Дикий кадр. Трёхметровая белая акула напала на подводного фотографа во время съемки (читать далее).  

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Огромная белая акула плыла рядом с рыбацкой лодкой у побережья Квинсленда. Гигантскую рыбу запечатлели на видео.   По информации Daily Mail, на кадрах можно увидеть...
 
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