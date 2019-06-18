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Герои в лицах: более 2 тысяч фотографий освободителей Беларуси собрали во время «Молодёжного марафона «75»

19.06.2019 17:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Герои в лицах. Более 2 тысяч фотографий освободителей Беларуси удалось собрать в ходе «Молодежного марафона «75». И теперь это не просто снимки, а увековеченная память о каждом подвиге. Марафон начался 11 июня.

Герои в лицах: более 2 тысяч фотографий освободителей Беларуси собрали во время «Молодёжного марафона «75»

Герои в лицах: более 2 тысяч фотографий освободителей Беларуси собрали во время «Молодёжного марафона «75»

Герои в лицах: более 2 тысяч фотографий освободителей Беларуси собрали во время «Молодёжного марафона «75»

Участники преодолели более 2,5 тысяч километров по дорогам освобождения Беларуси, собирая историю по крупицам. Заключительный этап марафона прошел 19 июня на мемориальном комплексе Курган Славы. Здесь же развернулся фестиваль на открытом воздухе «Цветы Великой Победы».

Герои в лицах: более 2 тысяч фотографий освободителей Беларуси собрали во время «Молодёжного марафона «75»

Олег Дикун, второй секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ»:
Если говорить о том, сколько фотографий было собрано в ходе марафона – это порядка 2 тысяч фотографий защитников, победителей, воинов. Все эти фотографии войдут в национальный альбом «Родные лица Победы». Часть фотографий будет вклеена в альбом. Те, которые не получится вклеить, войдут в приложение на диск.

Герои в лицах: более 2 тысяч фотографий освободителей Беларуси собрали во время «Молодёжного марафона «75»

Мне больше всего понравилась встреча с ветеранами. Конечно, это плохое и грустное слово – война. Нам рассказали, за что были получены те или иные награды, что нужно было пройти, чтобы получить эти награды, с какими трудностями они сталкивались.

Фотографии участников войны лягут в основу альбома «Беларусь помнит. Родные лица Победы». 3 июля он будет торжественно передан в музей истории Великой Отечественной войны.

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Герои в лицах: более 2 тысяч фотографий освободителей Беларуси собрали во время «Молодёжного марафона «75»

Герои в лицах: более 2 тысяч фотографий освободителей Беларуси собрали во время «Молодёжного марафона «75»

Герои в лицах: более 2 тысяч фотографий освободителей Беларуси собрали во время «Молодёжного марафона «75»

Герои в лицах: более 2 тысяч фотографий освободителей Беларуси собрали во время «Молодёжного марафона «75»

Герои в лицах: более 2 тысяч фотографий освободителей Беларуси собрали во время «Молодёжного марафона «75»

Люди в материале: Олег Дикун
 
 
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