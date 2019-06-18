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История стадиона «Динамо»: как проверяли козырёк солдатами, а в роддоме слушали концерт Цоя
Источник материала: СТВ
Стадион «Динамо» отмечает 85-летие. Празднование юбилея точно войдёт в историю легендарной чаши как одно из самых масштабных. Меньше недели остается до момента открытия здесь II Европейских Игр. Над мейк-апом стадиона сейчас работает группа технических гримёров.
Дарья Черкас:
Возможность наблюдать за событиями на стадионе на расстоянии вытянутой руки – бонус от старейшего роддома Минска для тех, кто в особом положении. Полувековое соседство с ареной идёт только на пользу: рождаются спортивные «звёзды». Здесь появилась на свет белорусская олимпийская чемпионка, гимнастка Ксения Санкович. Не раз радостные «Ура!» по поводу рождения малыша и гола в ворота соперников звучали в унисон.
Валерий Лебедько, акушер-гинеколог УЗ «3-я городская клиническая больница им. Е.В. Клумова»:
Но об истории по порядку. Днём рождения легендарной арены считается 12 июня 1934 года. Вскоре, чтобы вместить всех желающих, затеяли первую реконструкцию. Но преградой к спортивным вершинам стала Великая Отечественная война. Вражеские эскадрильи не пощадили стадион и буквально стёрли с лица земли.
Спортивную достопримечательность восстановили в первые мирные годы.
Входная арка, «римская» колоннада, трибуны – элементы проекта мастерской архитектора Колли.
Олимпийские 80-ые дали новый импульс. Чтобы стадиону стать центральной ареной турнира, количество мест для болельщиков должны были увеличить до 50 тысяч.
Райдер оргкомитета включал также монтаж гигантских мачт освещения, ультрамодное по тем временам табло, и второй ярус трибун. Над реконструкцией ломали головы 4 бригады архитекторов. Впервые появились подземные этажи, ресторан, комментаторские кабины.
Настоящим прорывом инженерной мысли стала надстройка западной трибуны. Визуально козырёк как будто парил в воздухе.
Михаил Гаухфельд, главный архитектор проекта реконструкции стадиона «Динамо» к Олимпиаде-80:
На Олимпиаду потратили немало. Но на память о спортивных 80-ых остались технологии и инфраструктура. Именно тогда проложили и ту самую «олимпийку» – трассу М1/Е30.
Конечно, красавец-стадион! Вскоре сыграл огромную роль в воспитании новой плеяды легенд футбола: Эдуарда Малофеева, Михаила Вергеенко, Виктора Янушевского. Тогда минское «Динамо» выиграло чемпионат Советского Союза, поднявшись на небывалую высоту.
Эдуард Малофеев, заслуженный тренер СССР:
Переходные 90-ые – новый неожиданный этап в истории «Динамо». Здесь проходили концерты «звёзд» эстрады. И действовал самый модный вещевой рынок, в прямом смысле, с футбольное поле.
Людмила Селиванова, продавец вещевого рынка «Динамо» (1995-2006 гг.):
А это уже новейшая история стадиона «Динамо». В 2012 году началась реконструкция. Архитекторам и проектировщикам пришлось изрядно поработать, чтобы исторический облик облачить в ультрамодное одеяние. Кое-что пришлось, всё-таки, убрать. В целом, конструкцию укрепили. Уверяют, если модернизация и понадобится, то только через четверть века, с точки зрения прогресса.
Елизавета Магова, руководитель проекта реконструкции стадиона «Динамо»:
Современное покрытие, удобные зрительские места, козырёк укрывает трибуны от палящего солнца и дождя. Иммунитет от непогоды и у самого поля: установлена система полива и подогрева. Обеспечена мощная звуковая и световая поддержка.
Елизавета Магова:
Каждый сантиметр «Динамо» буквально нашпигован IT-технологиями. Арена говорит на 57 языках мира. Такую возможность даёт синхронный перевод. Свою работу создатели проекта называют космическим кораблем. Действительно, космос. Неслучайно, стадион вошёл в десятку лучших арен мира. И сменил название, став национальным олимпийским стадионом. Площадка со знаком качества: соответствует требованием ФИФА и УЕФА. Федерация лёгкой атлетики также присвоила высшую категорию.
Алина Талай, многократная чемпионка Европы по лёгкой атлетике:
Совсем скоро спортивная чаша станет сердцем II Европейских игр. Идут последние приготовления. Впервые съёмку с высоты обеспечит камера-паук, а насытят картинку с помощью технологии дополненной реальности. Она перенесёт зрителей в самые живописные места Беларуси. Организаторы обещают настоящее путешествие во времени. Здесь пролетят столетия истории и не только. Впрочем, всех секретов не раскрывают. Организаторы обещают такое, чего ещё точно не видели.
Анастасия Ярощик-Корниенко, СТВ:
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Стадион «Динамо» отмечает 85-летие. Празднование юбилея точно войдёт в историю легендарной чаши как одно из самых масштабных. Меньше недели остается до момента...
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