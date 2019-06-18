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Художник-дайвер рисует под водой картины с морскими пейзажами: фотофакт
Источник материала: СТВ
Новости Кубы. Необычный подход: кубинский художник в качестве мастерской использует морское дно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Идея рисования под водой у мужчины возникла шесть лет назад, когда он начал заниматься дайвингом. Художник в водолазном снаряжении опускается на глубину нескольких метров. Затем крепит специальный водонепроницаемый холст на заранее установленный мольберт и начинает создавать черно-белые рисунки.
По словам мужчины, под водой его ничто не отвлекает от творчества, а пейзажи служат прекрасным источником вдохновения.
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Новости Кубы. Необычный подход: кубинский художник в качестве мастерской использует морское дно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Идея рисования под...
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