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В Таиланде на школу рухнул строительный кран
Источник материала: СТВ
Новости Таиланда. В Таиланде на здание школы рухнул строительный кран: пострадали 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошел в столичном районе Банграк. Рухнувший кран находился на площадке рядом с учебным заведением. В результате ЧП школьников засыпало осколками кирпичей и цемента. 10 учениц в возрасте 13-14 лет с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Ведется расследование.
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Новости Таиланда. В Таиланде на здание школы рухнул строительный кран: пострадали 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в...
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