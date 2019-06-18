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В Таиланде на школу рухнул строительный кран

19.06.2019 16:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Таиланда. В Таиланде на здание школы рухнул строительный кран: пострадали 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел в столичном районе Банграк. Рухнувший кран находился на площадке рядом с учебным заведением. В результате ЧП школьников засыпало осколками кирпичей и цемента. 10 учениц в возрасте 13-14 лет с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Ведется расследование.

В Таиланде на школу рухнул строительный кран

В Таиланде на школу рухнул строительный кран

В Таиланде на школу рухнул строительный кран

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Новости Таиланда. В Таиланде на здание школы рухнул строительный кран: пострадали 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в...
 
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