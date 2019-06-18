В Таиланде на школу рухнул строительный кран

Источник материала: СТВ

Новости Таиланда. В Таиланде на здание школы рухнул строительный кран: пострадали 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел в столичном районе Банграк. Рухнувший кран находился на площадке рядом с учебным заведением. В результате ЧП школьников засыпало осколками кирпичей и цемента. 10 учениц в возрасте 13-14 лет с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Ведется расследование.











