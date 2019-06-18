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Стало известно, за что задержан глава Солигорского райисполкома
Источник материала: БДГ
В МВД раскрыли подробности задержания главы Солигорского райисполкома Олега Поскробко. Оказалось, что накажут его за провинности, совершенные на прошлом месте работы.
Как сообщает пресс-служба МВД, будучи в должности первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства, Поскробко лоббировал интересы иностранной коммерческой структуры по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
В МВД отмечают, что Поскробко на протяжении нескольких лет неоднократно превышал служебные полномочия и получал от представителя коммерческой структуры незаконные денежные вознаграждения, размер которых составил две тысячи евро.
По факту коррупции заведено уголовное дело.
Напомним, что информация о задержании чиновника появилась
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В МВД раскрыли подробности задержания главы Солигорского райисполкома Олега Поскробко. Оказалось, что накажут его за провинности, совершенные на прошлом месте...
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