Дизель, бензин и электричество: Peugeot показала новый кроссовер 2008

Источник материала: Tut.by

Вслед за новым хэтчбеком 208 компания Peugeot рассекретила новое поколение соплатформенного «паркетника» 2008, в гамме которого сразу будет электрическая модификация.





Многие элементы дизайна новый 2008 позаимствовал не только у исходного хэтчбека, но и старшего по рангу кроссовера 3008 — из особенностей можно отметить высокую линию рельефного капота, «клыки» ходовых огней, задние фонари с тройными светодиодными полосками (или «когти льва», как называют их на фирме) и объемные колесные арки, заполненные 18-дюймовыми дисками со сдвоенными спицами. В длину новый 2008 прибавил 14 см, растянувшись до 4,3 м, колесная база увеличена до 2,6 м.





Объем багажника у нового 2008 равен 434 л, комбинация приборов — цифровая, с голографическим дисплеем (информация отображается не в одной плоскости, а как бы висит в воздухе перед водителем). Среди доступных опций — панорамная крыша и аудиосистема Focal с сабвуфером и 10 динамиками.





Не подкачало оснащение кроссовера всевозможными электронными помощниками, среди которых адаптивный круиз-контроль, ассистент движения в полосе, система экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов (работает на скорости от 5 до 140 км/ч) и помощник при заезде и выезде на парковочное место.





В Европе новый 2008 будет предлагаться с бензиновыми трехцилиндровыми турбомоторами объемом 1,2 л мощностью 100, 130 и 155 лошадиных сил и 1,5-литровой дизельной «четверкой» с двумя вариантами мощности (100 и 130 сил). Коробки передач — 6-ступенчатая «механика» и 8-ступенчатый «автомат». Привод у всех версий — только на переднюю ось.





Кроме модификаций с традиционными силовыми агрегатами новый «паркетник» будет представлен и с полностью электрической версией e-2008. Мощность электромотора составляет 136 лошадиных сил, а крутящий момент — 260 Нм. Батарея емкостью 50 кВт, гарантия на которую составляет 8 лет или 160 тысяч км пробега, обеспечивает запас хода в 310 км по циклу WLTP.





В Европе старт продаж нового 2008, производство которого будет развернуто в испанском Виго, запланирован на конец 2019 года.