ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дизель, бензин и электричество: Peugeot показала новый кроссовер 2008

19.06.2019 17:28 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вслед за новым хэтчбеком 208 компания Peugeot рассекретила новое поколение соплатформенного «паркетника» 2008, в гамме которого сразу будет электрическая модификация.


Многие элементы дизайна новый 2008 позаимствовал не только у исходного хэтчбека, но и старшего по рангу кроссовера 3008 — из особенностей можно отметить высокую линию рельефного капота, «клыки» ходовых огней, задние фонари с тройными светодиодными полосками (или «когти льва», как называют их на фирме) и объемные колесные арки, заполненные 18-дюймовыми дисками со сдвоенными спицами. В длину новый 2008 прибавил 14 см, растянувшись до 4,3 м, колесная база увеличена до 2,6 м.


Объем багажника у нового 2008 равен 434 л, комбинация приборов — цифровая, с голографическим дисплеем (информация отображается не в одной плоскости, а как бы висит в воздухе перед водителем). Среди доступных опций — панорамная крыша и аудиосистема Focal с сабвуфером и 10 динамиками.


Не подкачало оснащение кроссовера всевозможными электронными помощниками, среди которых адаптивный круиз-контроль, ассистент движения в полосе, система экстренного торможения с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов (работает на скорости от 5 до 140 км/ч) и помощник при заезде и выезде на парковочное место.


В Европе новый 2008 будет предлагаться с бензиновыми трехцилиндровыми турбомоторами объемом 1,2 л мощностью 100, 130 и 155 лошадиных сил и 1,5-литровой дизельной «четверкой» с двумя вариантами мощности (100 и 130 сил). Коробки передач — 6-ступенчатая «механика» и 8-ступенчатый «автомат». Привод у всех версий — только на переднюю ось.


Кроме модификаций с традиционными силовыми агрегатами новый «паркетник» будет представлен и с полностью электрической версией e-2008. Мощность электромотора составляет 136 лошадиных сил, а крутящий момент — 260 Нм. Батарея емкостью 50 кВт, гарантия на которую составляет 8 лет или 160 тысяч км пробега, обеспечивает запас хода в 310 км по циклу WLTP.


В Европе старт продаж нового 2008, производство которого будет развернуто в испанском Виго, запланирован на конец 2019 года.

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вслед за новым хэтчбеком 208 компания Peugeot рассекретила новое поколение соплатформенного «паркетника» 2008, в гамме которого сразу будет электрическая модификация.
 
Новости дня
Новости разные
 
Газовики и энергетики поборятся за чемпионство
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика