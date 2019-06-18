«За 3 слова взяли 22 копейки». На некоторых автовокзалах берут деньги за справку. Законно ли это?

Источник материала: Tut.by

Пассажир автовокзала в Витебске опубликовал в соцсетях фотографию чека об оплате справочных услуг. С мужчины за уточнение расписания автобуса взяли 22 копейки. На самом вокзале сказали, что все законно, у них есть прейскурант. FINANCE.TUT.BY узнал, правомерно ли на вокзалах берут деньги за справку и везде ли она платная.



Фото: vk.com

В соцсетях появилось фото чека об оплате справочных услуг на Витебском автовокзале. Пассажир, который разместил его, написал, что «с него взяли 22 копейки за 3 слова».

В комментариях люди писали, мол, справка всегда была платной и приводили в пример вокзалы в Орше, Новополоцке.

В администрации Витебского вокзала сказали, что «плату за справку берут правомерно, у них есть прейскурант».

Вопрос с платными справочными услугами на вокзалах изучило Министерство антимонопольного регулирования и торговли. В ведомстве заключили, что никакого нарушения здесь нет.

— Сейчас государством регулируются цены или тарифы на ограниченный перечень товаров, работ и услуг, которые являются социально значимыми. К примеру, жилищно-коммунальные услуги, перевозки пассажиров городским и пригородным автотранспортом и другие, — пояснили нам в МАРТ. — Также цены регулируются на товары, работы и услуги юрлиц и индивидуальных предпринимателей, которые занимают доминирующее положение на товарных рынках Беларуси или являются монополистами.

В министерстве сказали, что услуга по предоставлению справочной информации на пассажирском терминале не входит в этот перечень. А значит решение о ее платном или бесплатном оказании вокзалы принимают самостоятельно.

— По информации облисполкомов и Минского горисполкома, эта услуга на вокзалах бесплатная. Исключение составляют только автобусный парк города Барановичи, автовокзалы в Витебске, Полоцке, Орше, Новополоцке, автостанции Чашников, в том числе и в Новолукомле. На этих вокзалах, когда пассажир обращается в кассу за уточнением какой-либо информации, ему придется заплатить по установленным тарифам — от 0,06 до 0,22 рубля с НДС.

По закону эта услуга не является регулируемой, экономического обоснования на такую услугу не требуется, добавили в ведомстве. «Вместе с тем, организациями в Барановичах, Витебске, Полоцке, Орше, Новополоцке, автостанции Чашников представлены экономические расчеты, подтверждающие уровни тарифов, установленных на эту услугу», — отметили в МАРТ.

Вокзалы ссылаются на то, что установленные тарифы компенсируют затраты терминалов на оказание справочной услуги, в том числе идут и на зарплату кассиров, амортизацию программного обеспечения, накладные расходы и другое.

По правилам автомобильных перевозок пассажиров владелец пассажирского терминала за исключением терминалов такси обязан обеспечить выдачу справочной информации по вопросам организации и выполнения автомобильных перевозок пассажиров. Как рассказали в облисполкомах и Мингорисполкоме, расписание движения автобусов можно посмотреть на стендах и электронных табло автовокзалов, а также по телефону. Об отправлении, задержках или отменах рейсов также сообщают по громкоговорящей связи.

— Пассажирам также предоставлена возможность самостоятельно узнать информацию о расписании движения автобусов в регулярном пригородном, междугородном и международном сообщении, стоимости проезда, наличии свободных мест посредством интернет-сайта продажи билетов ticketbus.by, — напомнили в министерстве. — Таким образом, у пассажира есть право выбора: либо получить справочную информацию бесплатно, либо обратиться к специалистам пассажирского терминала и заплатить.