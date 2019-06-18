15-летний хоккеист юношеской сборной Беларуси погиб в автокатастрофе

сообщает федерация хоккея с ссылкой на smolnews.ru, трагедия произошла сегодня рано утром на трассе М1 в Вяземском районе. Какфедерация хоккея с ссылкой на smolnews.ru, трагедия произошла сегодня рано утром на трассе М1 в Вяземском районе.





Автомашина, в которой Николай ехал с родителями, на высокой скорости совершила наезд на стоявший грузовой автомобиль. В результате аварии молодой хоккеист и его мама скончались на месте, управлявший автомашиной отец доставлен в травматологическое отделение больницы города Вязьмы.