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Следующего сезона сериала Чернобыль не будет.

19.06.2019 17:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Так ответил на вопрос о продолжении сериала сценарист и продьюсер Крейг Мезин в интервью ТСН

- Мы рассказали о конкретной истории историю максимально добросовестно. Очень важно оставить ее именно такой", - рассказал он в интервью ТСН. Очень важно, что в сериале показаны судьбы реальных, а не придуманных героев. Поэтому здесь крайне важно соблюсти границы жанра, а не заигрываться.

Напомним, что минисериал «Чернобыль» канала HBO и британской сети Sky занял первое место в рейтинге сериалов по мнению Internet Movie Database, получив максимальные оценку: 9,6 балла, обойдя сериал Планета Земля 2 , Братья по оружию. Позади также остались Во все тяжкие и Игра престолов.



 
 
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Так ответил на вопрос о продолжении сериала сценарист и продьюсер Крейг Мезин в интервью ТСН
 
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