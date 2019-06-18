Следующего сезона сериала Чернобыль не будет.

- Мы рассказали о конкретной истории историю максимально добросовестно. Очень важно оставить ее именно такой", - рассказал он в интервью ТСН. Очень важно, что в сериале показаны судьбы реальных, а не придуманных героев. Поэтому здесь крайне важно соблюсти границы жанра, а не заигрываться.





Напомним, что м инисериал «Чернобыль» канала HBO и британской сети Sky занял первое место в рейтинге сериалов по мнению Internet Movie Database, получив максимальные оценку: 9,6 балла, обойдя сериал Планета Земля 2 , Братья по оружию. Позади также остались Во все тяжкие и Игра престолов.







