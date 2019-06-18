В Гомеле выявлены опасные игрушки с формальдегидом из России и Китая

выявила шесть наименований игрушек с превышением содержания формальдегида в 40 раз. Они изъяты из продажи. Гомельская областная инспекция Госстандарташесть наименований игрушек с превышением содержания формальдегида в 40 раз. Они изъяты из продажи.

Опасными признан гель с блестками «Мульти-Пульти» «Приключения Енота», произведенный в Китае, одноименная гуашь российского производства, гуашь и акварель торговой марки «Blaze and the Monster Machines» с маркировкой «Вспыш и чудо-машинки» также российского производства, тесто для лепки с формочками и акварель российской торговой марки «Луч».





Признаки отравления формальдегидом: рвота, кашель, слезотечение, возбуждение или слабость, боли в желудке и за грудиной, аллергические реакции и кожные высыпания.