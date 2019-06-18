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В Беларуси будут предлагать медиацию вместо судебного развода
Источник материала: Партизан
Беларусам, которые решил развестись, предложат сначала обратиться к медиатору и разрешить спор во внесудебном порядке. Готовится расширение сферы применения медиации. Соответствующие поправки рассмотрены в Палате представителей.
Предполагается, что медиация будет использоваться в качестве инструмента разрешения споров в бракоразводных процессах. Судья или работники ЗАГСа будут предлагать супругам провести встречу с медиатором. Он должен помочь паре найти варианты компромисса. Медиация останется добровольной, то есть супруги могут отказаться от предложения работников суда и ЗАГСа и пойти по обычной процедуре. Однако для работников судов и ЗАГСов станет обязательным разъяснение супругам права на медиацию.
«Речь идет лишь об информировании супругов, что такая процедура может быть ими использована», — пояснил сегодня министр юстиции Олег Слижевский, передает
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Беларусам, которые решил развестись, предложат сначала обратиться к медиатору и разрешить спор во внесудебном порядке. Готовится расширение сферы применения...
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