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В Беларуси будут предлагать медиацию вместо судебного развода

19.06.2019 16:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусам, которые решил развестись, предложат сначала обратиться к медиатору и разрешить спор во внесудебном порядке. Готовится расширение сферы применения медиации. Соответствующие поправки рассмотрены в Палате представителей.

Предполагается, что медиация будет использоваться в качестве инструмента разрешения споров в бракоразводных процессах. Судья или работники ЗАГСа будут предлагать супругам провести встречу с медиатором. Он должен помочь паре найти варианты компромисса. Медиация останется добровольной, то есть супруги могут отказаться от предложения работников суда и ЗАГСа и пойти по обычной процедуре. Однако для работников судов и ЗАГСов станет обязательным разъяснение супругам права на медиацию.


«Речь идет лишь об информировании супругов, что такая процедура может быть ими использована», — пояснил сегодня министр юстиции Олег Слижевский, передает БелТА.

 
 
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Беларусам, которые решил развестись, предложат сначала обратиться к медиатору и разрешить спор во внесудебном порядке. Готовится расширение сферы применения...
 
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