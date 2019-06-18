В Беларуси будут предлагать медиацию вместо судебного развода

Предполагается, что медиация будет использоваться в качестве инструмента разрешения споров в бракоразводных процессах. Судья или работники ЗАГСа будут предлагать супругам провести встречу с медиатором. Он должен помочь паре найти варианты компромисса. Медиация останется добровольной, то есть супруги могут отказаться от предложения работников суда и ЗАГСа и пойти по обычной процедуре. Однако для работников судов и ЗАГСов станет обязательным разъяснение супругам права на медиацию.







