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Гомельская таможня задержала на границе иконы и ордена
Источник материала: Партизан
Гомельская таможня задержала на границе иконы и ордена. Они были обнаружены при досмотре автобуса Одесса-Минск.
Иконы и награды были спрятаны в продуктовом ящике. Водитель автобуса пояснил, что их ему передали в Киеве, а должны были забрать в Минске.
Семь икон в серебряных окладах могли быть созданы в начале прошлого века или ранее. Вместе с ними обнаружены советские награды: орден Красной Звезды и орден Трудового Красного Знамени.
Они отправлены на экспертизу для определения, являются ли культурными ценностями или нет. Ведется проверка,
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Гомельская таможня задержала на границе иконы и ордена. Они были обнаружены при досмотре автобуса Одесса-Минск.
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