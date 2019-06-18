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Гомельская таможня задержала на границе иконы и ордена

19.06.2019 16:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гомельская таможня задержала на границе иконы и ордена. Они были обнаружены при досмотре автобуса Одесса-Минск.
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Иконы и награды были спрятаны в продуктовом ящике. Водитель автобуса пояснил, что их ему передали в Киеве, а должны были забрать в Минске.

Семь икон в серебряных окладах могли быть созданы в начале прошлого века или ранее. Вместе с ними обнаружены советские награды: орден Красной Звезды и орден Трудового Красного Знамени.

Они отправлены на экспертизу для определения, являются ли культурными ценностями или нет. Ведется проверка, передает ГТК.

 
Теги: Минск
 
 
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Гомельская таможня задержала на границе иконы и ордена. Они были обнаружены при досмотре автобуса Одесса-Минск.
 
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