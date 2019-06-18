Гомельская таможня задержала на границе иконы и ордена

Иконы и награды были спрятаны в продуктовом ящике. Водитель автобуса пояснил, что их ему передали в Киеве, а должны были забрать в Минске.





Семь икон в серебряных окладах могли быть созданы в начале прошлого века или ранее. Вместе с ними обнаружены советские награды: орден Красной Звезды и орден Трудового Красного Знамени.



