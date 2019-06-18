Источник материала: Интерфакс

Эстафету "Пламя мира" в белорусском Парке высоких технологий (ПВТ) принял уникальный робот-факелоносец.

Эстафета "Пламя мира", приуроченная к проведению в Минске II Европейских Игр, стартовала в Риме 3 мая.

В церемонии на территории ПВТ приняли участие мисс мира-2017 на инвалидной коляске, модель Александра Чичикова, председатель Белорусской федерации киберспорта Денис Богуш, а также руководители компаний-резидентов ПВТ.

"Пламя мира" побывало на горе Монблан на высоте более 4800 метров, а затем участники эстафеты провезли его по территории восьми европейских стран. Прежде чем приехать в Беларусь, факел прошел по Италии, Словакии, Словении, Венгрии, Австрии, Чехии, Польше. 12 мая он начнет путешествие по 55 местам Беларуси. Отправной точкой стала Брестская крепость-герой, а финиширует эстафета 21 июня на стадионе "Динамо".

В эстафете "Пламя мира" принимали участие знаменитые белорусские спортсмены. В Минск его внесли Дарья Домрачева, Анатолий Ярмоленко, Максим Мирный и другие белорусские спортсмены и деятели культуры.