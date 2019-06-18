ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

10 концертов в 5 городах: фестиваль «Классика у Ратуши» анонсировал летнюю программу

19.06.2019 17:43 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

С 29 июня по 31 августа пройдут 10 концертов фестиваля «Классика у Ратуши с velcom | A1». В честь юбилейного сезона выступления ждут не только минчан, но и жителей еще пяти городов Беларуси. Кто, когда и где выступит — в обзоре AFISHA.TUT.BY.


Первый концерт состоится 29 июня в Витебске. Местом его проведения станет площадь Победы, а на сцену поднимется коллектив Art Music Orchestra. Лауреаты и дипломанты международных конкурсов, солисты и музыканты оркестра Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь выступят перед витебской публикой с программой «Viva, Штраус!».

По традиции вход на концерты в рамках фестиваля «Классика у Ратуши с velcom | A1» будет свободным для всех желающих.

Концертная программа «Классики у Ратуши с velcom | A1» в 2019 году:

Витебск (сцена на пл. Победы): 29 июня- Art Music Orchestra.

Гомель (сцена на пл. Ленина): 3 июля- Art Music Orchestra.

Гродно (сцена в парке Жилибера): 3 июля- ансамбль «Минск-Классик».

Брест (сцена на пл. Ленина): 28 июля — Art Music Orchestra.

Минск (сцена на пл. Свободы):

20 июля — Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь;

27 июля — Национальный академический народный оркестр Республики Беларусь им. И. Жиновича;

3 августа — Музыкальная капелла «Сонорус»;

10 августа — Эстонский духовой оркестр «Саксон»;

17 августа — Государственный камерный оркестр Республики Беларусь;

31 августа — Президентский оркестр Республики Беларусь.


Все 10 концертов «Классики у Ратуши» будут транслироваться в прямом эфире при помощи сервиса цифрового телевидения VOKA. Кроме этого также будут доступны и записи концертов. Насладиться классической музыкой можно через мобильное приложение VOKA в сети любого мобильного оператора, на сайте voka.tv, а также по телевизору через приставку или SMART TV.

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на концерт 30STM

App Store Google Play
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 29 июня по 31 августа пройдут 10 концертов фестиваля «Классика у Ратуши с velcom | A1».
 
Новости дня
Новости разные
 
В ДТП погиб 15-летний вратарь юношеской сборной Беларуси по хоккею
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика