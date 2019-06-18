10 концертов в 5 городах: фестиваль «Классика у Ратуши» анонсировал летнюю программу

Источник материала: Tut.by

С 29 июня по 31 августа пройдут 10 концертов фестиваля «Классика у Ратуши с velcom | A1» . В честь юбилейного сезона выступления ждут не только минчан, но и жителей еще пяти городов Беларуси. Кто, когда и где выступит — в обзоре AFISHA.TUT.BY.





Первый концерт состоится 29 июня в Витебске. Местом его проведения станет площадь Победы, а на сцену поднимется коллектив Art Music Orchestra. Лауреаты и дипломанты международных конкурсов, солисты и музыканты оркестра Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь выступят перед витебской публикой с программой «Viva, Штраус!».

По традиции вход на концерты в рамках фестиваля «Классика у Ратуши с velcom | A1» будет свободным для всех желающих.

Концертная программа «Классики у Ратуши с velcom | A1» в 2019 году: Витебск (сцена на пл. Победы): 29 июня- Art Music Orchestra. Гомель (сцена на пл. Ленина): 3 июля- Art Music Orchestra. Гродно (сцена в парке Жилибера): 3 июля- ансамбль «Минск-Классик». Брест (сцена на пл. Ленина): 28 июля — Art Music Orchestra. Минск (сцена на пл. Свободы): 20 июля — Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь; 27 июля — Национальный академический народный оркестр Республики Беларусь им. И. Жиновича; 3 августа — Музыкальная капелла «Сонорус»; 10 августа — Эстонский духовой оркестр «Саксон»; 17 августа — Государственный камерный оркестр Республики Беларусь; 31 августа — Президентский оркестр Республики Беларусь.





Все 10 концертов «Классики у Ратуши» будут транслироваться в прямом эфире при помощи сервиса цифрового телевидения VOKA. Кроме этого также будут доступны и записи концертов. Насладиться классической музыкой можно через мобильное приложение VOKA в сети любого мобильного оператора, на сайте voka.tv, а также по телевизору через приставку или SMART TV.

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