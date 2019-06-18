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10 концертов в 5 городах: фестиваль «Классика у Ратуши» анонсировал летнюю программу
Источник материала: Tut.by
С 29 июня по 31 августа пройдут 10 концертов фестиваля
Первый концерт состоится 29 июня в Витебске. Местом его проведения станет площадь Победы, а на сцену поднимется коллектив Art Music Orchestra. Лауреаты и дипломанты международных конкурсов, солисты и музыканты оркестра Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь выступят перед витебской публикой с программой «Viva, Штраус!».
По традиции вход на концерты в рамках фестиваля «Классика у Ратуши с velcom | A1» будет свободным для всех желающих.
Все 10 концертов «Классики у Ратуши» будут транслироваться в прямом эфире при помощи сервиса цифрового телевидения VOKA. Кроме этого также будут доступны и записи концертов. Насладиться классической музыкой можно через мобильное приложение VOKA в сети любого мобильного оператора, на сайте voka.tv, а также по телевизору через приставку или SMART TV.
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С 29 июня по 31 августа пройдут 10 концертов фестиваля «Классика у Ратуши с velcom | A1».
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