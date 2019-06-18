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«Делаем акцент на то, что горожане и гости столицы не должны курить»: в Минске прошла ЗОЖ-акция
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Проверить самочувствие и узнать о пользе отказа от курения. Специалисты городского центра здоровья в преддверии II Европейских игр провели масштабную акцию в одной из аптек в центре, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Посетители смогли измерить давление, рост и вес, а также проконсультироваться по поводу правильного питания и здорового образа жизни. Минск в планах медиков в будущем может стать городом, свободным от курения, и большой спортивный форум поможет приблизить эту цель.
Спортивные объекты станут зонами без табака. В фан-зонах определят специальные места. Также ограничения будут введены в кафе, ресторанах и гостиницах, где будут проживать участники и гости.
Снежана Кавриго, руководитель городского центра здоровья:
В рамках подготовки к Европейским играм вышла целая серия материалов на русском и английском для того, чтобы абсолютно все гости столицы смогли обучиться.
Сергей Островик:
Профилактика курения – ключевой шаг в борьбе с неинфекционными заболеваниями По словам специалистов, около 80 % сердечно-сосудистых патологий, а также около трети всех случаев онкологических заболеваний можно предотвратить, отказавшись от курения и алкоголя.
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Новости Беларуси. Проверить самочувствие и узнать о пользе отказа от курения. Специалисты городского центра здоровья в преддверии II Европейских игр провели...
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