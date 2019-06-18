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«Делаем акцент на то, что горожане и гости столицы не должны курить»: в Минске прошла ЗОЖ-акция

19.06.2019 17:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Проверить самочувствие и узнать о пользе отказа от курения. Специалисты городского центра здоровья в преддверии II Европейских игр провели масштабную акцию в одной из аптек в центре, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Делаем акцент на то, что горожане и гости столицы не должны курить»: в Минске прошла ЗОЖ-акция

Посетители смогли измерить давление, рост и вес, а также проконсультироваться по поводу правильного питания и здорового образа жизни. Минск в планах медиков в будущем может стать городом, свободным от курения, и большой спортивный форум поможет приблизить эту цель.

«Будут штрафовать». В каких местах запретят курить на II Европейских играх

Спортивные объекты станут зонами без табака. В фан-зонах определят специальные места. Также ограничения будут введены в кафе, ресторанах и гостиницах, где будут проживать участники и гости.

«Делаем акцент на то, что горожане и гости столицы не должны курить»: в Минске прошла ЗОЖ-акция

Снежана Кавриго, руководитель городского центра здоровья:
В этом году в рамках широкомасштабного мероприятия мы своими мероприятиями, акциями и проектами делаем акцент на то, что горожане и гости столицы не должны курить, должны больше заниматься физической активностью, следить за своим питанием и думать о хорошем.

В рамках подготовки к Европейским играм вышла целая серия материалов на русском и английском для того, чтобы абсолютно все гости столицы смогли обучиться.

«Делаем акцент на то, что горожане и гости столицы не должны курить»: в Минске прошла ЗОЖ-акция

Сергей Островик:
Наша нация станет здоровой. Считаю, что такие акции полезны для нашего общества, для нашей страны в целом. Я только «за», чтобы это все распространялось и чтобы вообще курение запретили. Чтобы запретили курить на улицах, в общественных местах.

«Делаем акцент на то, что горожане и гости столицы не должны курить»: в Минске прошла ЗОЖ-акция

Профилактика курения – ключевой шаг в борьбе с неинфекционными заболеваниями По словам специалистов, около 80 % сердечно-сосудистых патологий, а также около трети всех случаев онкологических заболеваний можно предотвратить, отказавшись от курения и алкоголя.

Люди в материале: Снежана Кавриго, Сергей Островик
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Проверить самочувствие и узнать о пользе отказа от курения. Специалисты городского центра здоровья в преддверии II Европейских игр провели...
 
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