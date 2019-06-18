День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны в Ганцевичах

22 июня — День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. Митинг-реквием, посвященный этой памятной дате, пройдёт в Ганцевичах в пятницу, 21 июня.
В программе мероприятия:
17.30 — сбор у кинотеатра «Маладосць»;
17.30-18.00 — шествие к памятнику погибшим воинам, митинг-реквием;
18.00 — премьера спектакля «Это, девушка, война» народного театра «Мы» в городском Доме культуры. Стоимость билета — 2 рубля (билеты приобретаются в кассе ГДК), контактный телефон: 2-17-27.
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