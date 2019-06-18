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Microsoft может добавить на клавиатуру клавишу Office
19.06.2019 18:28 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Компания Microsoft может добавить новую кнопку Office в раскладку клавиатуры, передает портал
Клавиша будет предназначаться для быстрого вызова приложений пакета Microsoft Office и может заменить кнопку Windows.
Сейчас представители компании проводят опрос по поводу необходимости внедрения такого новшества.
Если инициатива будет внедрена, это станет первым изменением раскладки клавиатуры за последние 25 лет.
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Изменение раскладки станет первым за последние 25 лет
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