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Microsoft может добавить на клавиатуру клавишу Office

19.06.2019 18:28 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Microsoft может добавить на клавиатуру клавишу Office
pixabay.com

Компания Microsoft может добавить новую кнопку Office в раскладку клавиатуры, передает портал The Verge

Клавиша будет предназначаться для быстрого вызова приложений пакета Microsoft Office и может заменить кнопку Windows.

Сейчас представители компании проводят опрос по поводу необходимости внедрения такого новшества.

Если инициатива будет внедрена, это станет первым изменением раскладки клавиатуры за последние 25 лет.

 

 
 
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Изменение раскладки станет первым за последние 25 лет
 
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