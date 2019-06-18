Microsoft может добавить на клавиатуру клавишу Office

Компания Microsoft может добавить новую кнопку Office в раскладку клавиатуры, передает портал The Verge .

Клавиша будет предназначаться для быстрого вызова приложений пакета Microsoft Office и может заменить кнопку Windows.

Сейчас представители компании проводят опрос по поводу необходимости внедрения такого новшества.

Если инициатива будет внедрена, это станет первым изменением раскладки клавиатуры за последние 25 лет.