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Из-за пожара в общежитии лицея в Минске эвакуировали 250 человек

19.06.2019 18:36 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники МЧС из-за пожара эвакуировали 250 человек из общежития Минского городского профессионального лицея деревообрабатывающего производства и транспортного обслуживания №14, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

"Сегодня в 15.31 поступило сообщение о загорании в комнате на пятом этаже девятиэтажного общежития лицея по улице Ваупшасова,15 корп. 2. Было установлено, что в четырехкомнатном блоке произошло загорание постельных принадлежностей и обоев в комнате на площади 2 кв. м. Работниками МЧС совместно с администрацией объекта из здания общежития эвакуировано 250 человек. Пожар локализован в 15.46 и ликвидирован. Пострадавших нет", - рассказали спасатели.

Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия - короткое замыкание электропроводки.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники МЧС из-за пожара эвакуировали 250 человек из общежития Минского городского профессионального лицея деревообрабатывающего...
 
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